Сытно и вкусно: рецепт салата с печенью и жареными грибами

Такой салат можно приготовить даже на праздничный стол.

Если любите так называемые "зимние" салаты с мясом и майонезной заправкой, то попробуйте этот салат. Он получается настолько сытным, что может стать даже полноценным ужином, особенно, если вам нравится печень.

Также этот салат можно приготовить на праздник, если хочется чем-то заменить привычный оливье. рецептом поделились на сайте Cookpad.

Салат с печенью и жареными грибами

Ингредиенты:

200 г куриной печени;

100 г шампиньонов;

одна луковица;

одна морковка;

2 маринованных огурца;

2 яйца;

майонез;

соль, молотый черный перец и растительное масло для жарки.

Огурец нарежьте соломкой или кубиками. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками.

Шампиньоны помойте, разрежьте на четыре части и поджарьте, разрежьте каждый гриб на 4-5 частей, поджарьте на слабом огне до готовности. Посолите и добавьте черный перец. Дайте остыть.

Куриную печень тщательно промойте, дайте стечь лишней воде, крупные кусочки разрежьте на несколько частей.

Обжарьте кусочки печени на среднем огне минут 7-10. Немножко подсолите.

Лук и морковь порежьте соломкой. Обжарьте на сковороде до мягкости. Остудите все ингредиенты и смешайте в салатнике. Заправьте майонезом.

Перед подачей можно украсить салат свежей зеленью.

Также вы можете приготовить вкусный салат с тыквой.