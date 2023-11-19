Яркий вкус осени: рецепт салата с тыквой и апельсином
Салат получается очень легким, а микс ингредиентов дает очень интересный вкус.
Осень – самое время от души налакомиться тыквой. Это не только вкусно, но и очень полезно. Тыкву можно включать в свой рацион для профилактики заболеваний сердца, улучшения состояния кожи, суставов, зрения, для укрепления иммунитета. Тыква — источник важных для организма витаминов А, С, Е, а также группы B. Предлагаем побаловать себя в выходной салатом с тыквой и апельсином по рецепту из блога "Консервация/Кулинария".
Осенний салат с тыквой и апельсином
Ингредиенты:
- тыква;
- микс зелени;
- сыр фета;
- апельсин;
- чеснок;
- оливковое масло;
- итальянские травы;
- подсолнечные или тыквенные семена.
Способ приготовления:
Тыкву очистить от семян, вырезать сердцевину, обрезать кожуру и нарезать кубиками. Переложить их в форму, застеленную пергаментом, полить оливковым маслом (3-4 ч. л.) и выложить сверху мелко нарезанный чеснок по вкусу. Духовку разогреть до 180 градусов и отправить тыкву запекаться на 40-45 минут. Готовую тыкву немного остудить.
На тарелку сначала выложить микс зелени, затем – нарезанные кубиками сыра фета, апельсин и тыкву.
Полить все оливковым маслом, добавить немного лимонного сока, итальянские травы и посыпать салат подсолнечными или тыквенными семенами.
Ранее Фокус писал, как приготовить три вкуснейших десертов из тыквы.