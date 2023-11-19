Яскравий смак осені: рецепт салату з гарбузом та апельсином
Салат виходить дуже легким, а мікс інгредієнтів дає дуже цікавий смак.
Осінь — саме час від душі наласуватись гарбузом. Це не тільки смачно, а й дуже корисно. Гарбуз можна включати до свого раціону для профілактики захворювань серця, поліпшення стану шкіри, суглобів, зору, для зміцнення імунітету. Гарбуз — джерело важливих для організму вітамінів А, С, Е, а також групи B. Пропонуємо потішити себе у вихідний салатом із гарбузом та апельсином за рецептом із блогу "Консервація/Кулінарія".
Осінній салат із гарбузом та апельсином
Інгредієнти:
- гарбуз;
- мікс зелені;
- сир фета;
- апельсин;
- часник;
- оливкова олія;
- італійські трави;
- соняшникове або гарбузове насіння.
Спосіб приготування:
Гарбуз очистити від насіння, вирізати серцевину, обрізати шкірку і нарізати кубиками. Перекласти їх у форму, застелену пергаментом, полити оливковою олією (3-4 ч. л.) і викласти зверху дрібно нарізаний часник за смаком. Духовку розігріти до 180 градусів і відправити гарбуз запікатися на 40-45 хвилин. Готовий гарбуз трохи остудити.
На тарілку спочатку викласти мікс зелені, потім — нарізані кубиками сиру фета, апельсин і гарбуз.
Полити все оливковою олією, додати трохи лимонного соку, італійські трави і посипати салат соняшниковим або гарбузовим насінням.
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