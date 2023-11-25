Классическое блюдо: как приготовить настоящий бифштекс
Бифштекс из говяжьей вырезки – это очень вкусно.
Классический бифштекс – это вкусное и простое блюдо. Бифштекс готовится из свежей говяжьей вырезки. Он зажаривается снаружи до золотистой корочки, а до этого отбивается кулинарным молотком. Понадобится вам всего четыре ингредиента. И у вас получится идеальный бифштекс.
Лучше всего бифштекс готовить на сковороде гриль, тогда он точно получится поджаристым, но если такой сковороды у вас в арсенале нет, то подойдет и глубокая сковорода с толстым дном. Рецептом поделились на сайте Gastronom.
Бифштекс
Ингредиенты:
- говяжья вырезка – 400 г
- соль, перец черный молотый, масло растительное.
С говяжьей вырезки срежьте лишний жир и промокните бумажным полотенцем. Отрежьте от большого куска говяжьей вырезки два ломтя толщиной в три сантиметра. Режьте мясо под прямым углом поперек волокон.
Отрезанные ломти слегка отбейте кулинарным молотком с зубцами. Но делайте это бережно, чтобы бифштекс остался толстеньким.
Отбитый бифштекс посолите крупной солью и поперчите. Можно использовать только черный перец, а можно и смесь перцев.
При желании можно добавить розмарин или тимьян. Эти приправы "дружат" с мясом.
Поставьте сковороду на плиту и включите сильный огонь, чтобы сковорода раскалилась. Смажьте ее растительным маслом и положите ломти мяса. Но не рядом, между ними должно оставаться место.
Жарьте на сильном огне с одной стороны примерно 4-7 минут. Потом поджарьте с другой стороны столько же времени.
Время жарки выбирайте исходя из того, какую степень прожарки вы хотите получить. Если вам нравится мясо с кровью, то жарьте мясо минуты четыре. Любите хорошо прожаренное мясо – жарьте дольше.
Готовый бифштекс подавайте с веточкой розмарина. Идеальный гарнир к бифштексу – это картошка фри или овощной салат.
Также вы можете приготовить к такому мясу вкусную цветную капусту.