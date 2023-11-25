Вкусная солянка от украинского шеф-повара: простой рецепт

Осенью хочется согревающего и сытного супа. И лучше всего на эту роль подходит солянка.

Солянка славится, как один из самых популярных супов в меню. И как один из самых популярных зимних супов. В нем много мяса, пикантность ему придают маринованные огурцы и каперсы. Каперсы, кстати, очень подходят к солянке. Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Саенко.

Количество ингредиентов рассчитано на кастрюлю в 5 литров. Мясо лучше брать говядину, или телятину. Подойдут телячьи ребра, можно взять даже курицу или индейку.

Солянка

Ингредиенты:

мясо — 1 кг;

копчености и колбасы — 600 г;

соленый огурец (желательно хрустящий) — 200 г;

оливки без косточки — 100 г;

каперсы — 50 г;

одна луковица;

одна морковь;

два красных сладких перца;

перец чили — 10 г;

чеснок — 5-7 зубчиков;

томаты в собственном соку — 1 банка (400 г);

перец, лавровый лист, копченая паприка.

В первую очередь отвариваем телятину. Шеф-повар рекомендует варить суп на второй воде. То есть первый раз залейте мясо холодной водой, дайте закипеть и вылейте воду, промыв мясо. Снова залейте водой и варите бульон. На это уйдет около часа.

Лук мелко порежьте, морковь натрите. Болгарские сладкие перцы почистите, порежьте и бросьте в блендер. К перцам добавьте чеснок, томаты и чили. Все это перебейте в однородную массу.

Все колбасы порежьте одинаковыми кубиками. Хороший набор: это охотничьи колбаски, салями, копченая курица. Можно взять и бастурму.

Лук обжарьте с морковью, через несколько минут добавьте копченое мясо и хорошо поджарьте. Добавьте порезанные соленые огурцы. Жарьте еще несколько минут и залейте томатно-перечным соусом.

Если вы брали не ребра, то надо достать мясо из бульона и нарежьте кубиками и положите его обратно. Далее добавьте зажаренные овощи, мясо с огурцами и соусом. Солянку можно не солить, просто добавьте рассол из огурцов и каперсов по своему вкусу. Последней добавьте копченую паприку.

Солянка готова. Подавайте ее со сметаной, кусочком лимона и оливками. Но вкуснее она будет, когда настоится.

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