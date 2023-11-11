Густой и ароматный: рецепт американского томатного супа

Готовится томатный суп просто и быстро, из ингредиентов, которые почти всегда есть в наличии.

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В США часто готовят вкусный томатный суп. Суп с приятной кислинкой отлично скрасят холодные осенние вечера. Если любите томатные супы, то этот рецепт точно придется вам по душе. Рецептом поделились на сайте Madame Vorger.

Солить и перчить это суп рекомендуют в конце приготовления, поскольку его насыщенность изменится после добавления сливок. Если вам кажется, что суп кисловатый – вы можете скорректировать это добавив немного сахара.

Вы можете использовать домашний бульон, или взять бульонный кубик.

Американский томатный суп

Ингредиенты:

30 г сливочного масла;

1 луковица;

1 морковь;

1 зубчик чеснока;

1 банка помидоров в собственном соку;

500 мл куриного или овощного бульона (или 500 мл воды + 1 кубик);

100 мл сливок;

веточка свежего базилика;

соль, перец и немного сахара.

Морковь и лук мелко нарезаем. В кастрюле разогреваем сливочное масло и добавляем морковь. Через пару минут добавляем лук. Готовим, пока он не станет прозрачным. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс и вливаем помидоры. Перемешиваем и добавляем бульон. Варим суп приблизительно 20 минут, пока морковь с луком не станут очень мягкими. Это важно, потому что потом мы их будет пюрировать.

Выключаем огонь, добавляем пару листиков базилика и пюрируем суп погружным блендером.

Возвращаем суп на огонь и вливаем сливки. Пробуем и добавляем соли, перца и сахара по своему вкусу.

Если любите супы, можете приготовить вкусный суп с охотничьими колбасками.