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Еда

Быстро и вкусно: рецепт простого супа с охотничьими колбасками (видео)

суп с охотничьими колбасками, рецепт супа
Фото: lakomka.club

На приготовление такого супа уйдет совсем немного времени.

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Суп с охотничьими колбасками – идеальное решение на обед или ужин. Он получается сытным, наваристым и с интересным привкусом. Поэтому если вы все еще ломаете голову над тем, что поставить на стол, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и приготовить такой суп для себя и своих близких.

Вкусный суп с охотничьими колбасками

Ингредиенты (на 2,5 — 3 литра):

  • охотничьи колбаски – 300-350 гр;
  • лук – 1 шт;
  • морковь – 1 шт;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • помидор – 1 шт;
  • томатная паста – 1 ст. л;
  • кубик бульона – 1 шт;
  • картофель – 3-4 шт;
  • соль, перец, хмели-сунели, лавровый лист – по вкусу;
  • масло;
  • зелень;
  • сметана для подачи.

Способ приготовления:

В кастрюле поджарить на растительном масле лук и морковь, добавить порезанный помидор и чеснок, еще немножко подарить, а затем влить томатную пасту и перемешать.

Далее отправить в кастрюлю порезанные колбаски и еще протушить, добавляя кубик бульона по желанию, соль, перец, специи, лавровый лист.

Налить воду, добавить картофель и варить на умеренном огне до готовности картофеля. В конце добавить зелень, снять с огня. Подавать со сметаной.

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