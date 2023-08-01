Сезонные блюда: рецепт крем-супа из кабачков с гренками

При подаче суп можно посыпать мелко порубленной зеленью.

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Сезон кабачков продолжается, и если вы не знаете, что приготовить на обед или ужин, рекомендуем воспользоваться рецептом из блога "Кулинарная книга" и порадовать себя и близких супом-пюре на основе этого овоща. Он получается легкий, питательный и очень вкусный.

Крем-суп из кабачков с гренками

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт;

морковь крупная – 1 шт;

картофель – 5 шт;

бульон – 2 литра;

чеснок – 2-3 зубчика;

масло – 30 гр;

соль;

перец;

сметана или сливки;

гренки.

Способ приготовления:

Кабачки помыть, порезать кубиками. Картофель, морковь очистить, тоже порезать кубиками, все сложить в кастрюлю и залить бульоном. Как только он закипит, варить минут 30-40 до полной готовности овощей. Снять с плиты.

После этого в суп добавить чеснок, соль, перец и все перебить блендером в кремоподобную массу.

При подаче добавить в суп сливки или сметану, а также гренки, жаренные на масле. При желании его можно присыпать мелко порубленной зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить из кабачков рулет, маринованные кабачки и даже кабачки в духовке со сметанным соусом.