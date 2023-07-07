Невероятно вкусно! Рецепт кабачков в духовке со сметанным соусом

Кабачки, приготовленные таким способом, не задержатся на столе.

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Молодые кабачки можно готовить множеством разных способов. и каждый раз они получаются очень вкусными. Благодаря легкой и мягкой текстуре они хорошо утоляют голод и не "давят" на желудок. Рекомендуем приготовить аппетитное и полезное блюдо по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Оно отлично подойдет для тех, кто тщательно следит за своим питанием.

Кабачки со сметанным соусом в духовке

Ингредиенты:

кабачки среднего размера – 2-3 шт;

соль – по вкусу;

сушеный чеснок – 1 ч. л;

паприка – 1 ч. л;

панировочные сухари – 2 ст. л;

сметана – 2 ст. л.

Для соуса:

сметана – 4-5 ст. л;

зелень (петрушка, укроп);

половина свежего огурца;

чеснок – 1-2 зубчика;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки порезать фигурным или обычным ножом на длинные брусочки и отправить в миску. Добавить соль, чеснок, сухари и сметану. Тщательно перемешать и выложить одним слоем на смазанный растительным маслом противень. Готовить в духовке, разогретой до 180 градусов, 20-25минут. Подавать со сметанным соусом.

Соус готовиться очень просто. Сметану смешать с мелко порубленной зеленью, натертым на терке огурцом, пропущенным через пресс чесноком и солью, все хорошо перемешать. Огурец добавлять по желанию, поскольку и без него вкус соуса получается очень интересным.

Ранее Фокус писал, как приготовить пиццу из кабачков.