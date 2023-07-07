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Їжа

Неймовірно смачно! Рецепт кабачків у духовці зі сметанним соусом

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Фото: Kristin Azizian/Instagram

Кабачки, приготовані таким способом, не затримаються на столі.

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Молоді кабачки можна готувати безліччю різних способів. і щоразу вони виходять дуже смачними. Завдяки легкій і м'якій текстурі вони добре втамовують голод і не "тиснуть" на шлунок. Рекомендуємо приготувати апетитну і корисну страву за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Вона чудово підійде для тих, хто ретельно стежить за своїм харчуванням.

Кабачки зі сметанним соусом у духовці

Інгредієнти:

  • кабачки середнього розміру — 2-3 шт;
  • сіль — за смаком;
  • сушений часник — 1 ч. л;
  • паприка — 1 ч. л;
  • панірувальні сухарі — 2 ст. л;
  • сметана — 2 ст. л.

Для соусу:

  • сметана — 4-5 ст. л;
  • зелень (петрушка, кріп);
  • половина свіжого огірка;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Кабачки порізати фігурним або звичайним ножем на довгі брусочки і відправити в миску. Додати сіль, часник, сухарі та сметану. Ретельно перемішати і викласти одним шаром на змащене олією деко. Готувати в духовці, розігрітій до 180 градусів, 20-25 хвилин. Подавати зі сметанним соусом.

Соус готується дуже просто. Сметану змішати з дрібно посіченою зеленню, натертим на тертці огірком, пропущеним через прес часником і сіллю, все добре перемішати. Огірок додавати за бажанням, оскільки і без нього смак соусу виходить дуже цікавим.

Раніше Фокус писав, як приготувати піцу з кабачків.