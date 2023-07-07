Неймовірно смачно! Рецепт кабачків у духовці зі сметанним соусом
Кабачки, приготовані таким способом, не затримаються на столі.
Молоді кабачки можна готувати безліччю різних способів. і щоразу вони виходять дуже смачними. Завдяки легкій і м'якій текстурі вони добре втамовують голод і не "тиснуть" на шлунок. Рекомендуємо приготувати апетитну і корисну страву за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Вона чудово підійде для тих, хто ретельно стежить за своїм харчуванням.
Кабачки зі сметанним соусом у духовці
Інгредієнти:
- кабачки середнього розміру — 2-3 шт;
- сіль — за смаком;
- сушений часник — 1 ч. л;
- паприка — 1 ч. л;
- панірувальні сухарі — 2 ст. л;
- сметана — 2 ст. л.
Для соусу:
- сметана — 4-5 ст. л;
- зелень (петрушка, кріп);
- половина свіжого огірка;
- часник — 1-2 зубчики;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
Кабачки порізати фігурним або звичайним ножем на довгі брусочки і відправити в миску. Додати сіль, часник, сухарі та сметану. Ретельно перемішати і викласти одним шаром на змащене олією деко. Готувати в духовці, розігрітій до 180 градусів, 20-25 хвилин. Подавати зі сметанним соусом.
Соус готується дуже просто. Сметану змішати з дрібно посіченою зеленню, натертим на тертці огірком, пропущеним через прес часником і сіллю, все добре перемішати. Огірок додавати за бажанням, оскільки і без нього смак соусу виходить дуже цікавим.
Раніше Фокус писав, як приготувати піцу з кабачків.