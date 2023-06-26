Незвичайний смак улюбленої страви: піца з кабачків (відео)

На кабачкове тісто можна покласти не тільки овочі, а й м'ясо.

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Тим, хто в захваті від піци і перепробував уже всі можливі рецепти, пропонуємо приготувати незвичайну піцу з кабачків. Вона виходить дуже смачною, ніжною і буквально тане в роті. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістіна Азізян.

Кабачкова піца

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт (500 г);

яйця — 2-3 шт;

борошно — 200 г;

помідори чері — 5-6 шт;

сир — 100-150 г;

пучок зелені (кріп, півник, зелена цибуля, кінза);

часник — 2-3 зубчики часнику;

мелений чорний духмяний перець;

розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Кабачки протерти на тертці, посолити, через 10 хвилин віджати сік. Додати всі інгредієнти та змішати. У змащену олією форму (або постелити пергаментом і змастити олією) викласти суміш, розрівняти, притиснути злегка зверху помідори та відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Дістати з духовки, посипати сиром і ще на п'ять хвилин відправити допікатися. Якщо взяти деко побільше, то піца вийде тоншою. У такому разі сиру зверху можна посипати побільше.

За бажання можна зверху перед запіканням викласти ковбасу або шинку. Це чудовий варіант для тих, хто не дуже любить тільки овочеву начинку піци.

Раніше Фокус писав, як приготувати фаршировані кабачки.