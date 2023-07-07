Быстрые маринованные кабачки: простой рецепт вкусной закуски

Это невероятно простое блюдо, которое очень просто приготовить.

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Сейчас сезон кабачков и цуккини, а значит можно есть их в виде рагу, котлет и даже начинки для пирогов. А можно быстро их замариновать и подавать к мясным и рыбными блюдами во время летнего обеда.

Все, что вам нужно, это несколько хороших небольших кабачков и мандолина, чтобы нарезать их очень тонкими ломтиками. Маринад с маслом и лимоном приготовится за минуту, рецепт не требует термической обработки, но кабачки нужно оставить настояться минимум на час. Рецепт был опубликован на сайте Cucchiaio.

Быстрые маринованные кабачки

Ингредиенты:

3 или 4 кабачка;

1 лимон;

80 г оливкового масла;

сушеный орегано (вместо него можно взять немного мяты);

1 зубчик чеснока;

соль и перец.

Чтобы приготовить сырые маринованные кабачки, нарежьте кабачки тонкими ломтиками-лентами с помощью мандолины. Смешайте лимонный сок с маслом, солью и перцем с помощью венчика или ручного блендера.

В квадратную форму для запекания выложите слой ломтиков кабачков, посыпьте сушеным орегано, выложите пару лепестков чеснока и полейте маринадом. Продолжайте выкладывать слои, пока не закончатся все кабачки. Оставьте мариноваться на час. Но чем дольше мариновать, тем насыщенней станет вкус.

Замаринованные таким образом кабачки можно подавать к запеченной пасте. Например, к пасте в сицилийском стиле. Она готовится с вкусным томатным соусом, ветчиной и жаренными баклажанами.