Блюдо, достойное богов Олимпа: рецепт сицилийской запеченной пасты для всей семьи
Пасту с баклажанами, томатами и ветчиной готовят на Сицилии для больших семейных застолий.
Паста нкашиата, или pasta 'ncasciata – это традиционное сицилийское блюдо. Там ее называют блюдом, "достойным богов Олимпа". Она невероятно вкусная и обладает сочным насыщенным вкусом. Бесспорными героями пасты ncasciata являются баклажаны, которые нужно хорошенько обжарить. Часто его даже готовят накануне, чтобы они стали мягче и с них стекло лишнее масло.
Также обязательно нужен сыр. В классическом блюде используют сыр caciocavallo (Качокавалло). Это сицилийский сыр, мягкий, свежий и тягучий. Сваренные вкрутую яйца, вареная ветчина или нарезанная кубиками салями завершают работу.
А пасту лучше брать компактную и короткую. Рецепт вкусной пасты в стиле Палермо был опубликован на сайте Cucchiaio.
Сицилийская запеченная паста
Ингредиенты:
- 350 г макарон;
- 2 вареных яйца;
- 1 большой баклажан;
- 100 г нарезанной кубиками ветчины (или салями);
- 100 г свежего сыра качокавалло;
- 1 зубчик чеснока;
- 400 г томатного пюре;
- базилик;
- оливковое масло, соль, перец.
Чтобы приготовить эту сицилийскую пасту, начните с очистки баклажанов и нарежьте их не слишком маленькими кусочками. Положите их в дуршлаг и посыпьте крупной солью. Дайте им отдохнуть в течение 1 часа, чтобы они потеряли лишнюю жидкость.
Тем временем сварите яйца вкрутую, очистите их от скорлупы и нарежьте кубиками.
Приготовьте томатный соус: в кастрюле обжарьте в оливковом масле разрезанный пополам зубчик чеснока, выньте его и добавьте томатное пюре. Солим, перчим и добавляем пару листочков базилика. Убавьте огонь и тушите 20 минут.
После промойте баклажаны, хорошо отожмите их и промокните бумажным полотенцем.
Обжарьте их на сковороде с оливковым маслом, пока они не станут золотисто-коричневыми. И выложите на салфетку, чтобы избавиться от лишней жидкости.
Отварите макароны в кипящей подсоленной воде до полуготовности. Слейте воду и переложите их в миску с приготовленным томатным соусом. Хорошо перемешайте и добавьте обжаренные баклажаны, затем ветчину и нарезанный кубиками сыр качокавалло. Также добавьте сваренные вкрутую яйца, нарезанные кубиками, и перемешайте.
Смажьте форму для запекания и посыпьте ее панировочными сухарями. Распределите пасту, посыпьте панировочными сухарями и натертым сыром.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Выньте из духовки и дайте пасте нкашиата отстояться в течение нескольких минут перед подачей на стол.
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