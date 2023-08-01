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Їжа

Сезонні страви: рецепт крем-супу з кабачків із грінками

крем-суп, кабачковий крем-суп, кабачковий крем-суп
Фото: Скриншот

Під час подачі суп можна посипати дрібно порубаною зеленню.

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Сезон кабачків триває, і якщо ви не знаєте, що приготувати на обід або вечерю, рекомендуємо скористатися рецептом із блогу "Кулінарна книга" і потішити себе та близьких супом-пюре на основі цього овоча. Він виходить легкий, поживний і дуже смачний.

Крем-суп із кабачків із грінками

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт;
  • морква велика — 1 шт;
  • картопля — 5 шт;
  • бульйон — 2 літри;
  • часник — 2-3 зубчики;
  • олія — 30 г;
  • сіль;
  • перець;
  • сметана або вершки;
  • грінки.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, порізати кубиками. Картоплю, моркву почистити, теж порізати кубиками, все скласти в каструлю і залити бульйоном. Щойно він закипить, варити хвилин 30-40 до повної готовності овочів. Зняти з плити.

Після цього в суп додати часник, сіль, перець і все перебити блендером у кремоподібну масу.

Під час подачі додати в суп вершки або сметану, а також грінки, обсмажені на олії. За бажання його можна присипати дрібно порубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати з кабачків рулет, мариновані кабачки і навіть кабачки в духовці зі сметанним соусом .