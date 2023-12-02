Минимум ингредиентов: как приготовить вкусную тушеную капусту

Блюдо получается недорогим и очень вкусным.

Тушеная капуста – блюдо интернациональное. Его готовят даже на Сицилии. Это самый простой в приготовлении сезонный гарнир. Она очень хороша с вторыми мясными блюдами.

Версий приготовления этого блюда много, но в основе лежит характерное использование чеснока и помидоров и приготовление на медленном огне в закрытой кастрюле: таким образом капуста тушится медленно, становясь мягкой и вкусной за счет приготовления с помощью образующегося пара, без добавления какой-либо другой жидкости. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Тушеная капуста

Ингредиенты:

1 кочан капусты;

3 столовые ложки томатной пасты;

1 дл оливкового масла;

1 зубчик чеснока

немного сухого белого вина, соль.

Чтобы приготовить тушеную капусту по-сицилийски, начните с того, что снимите верхние листья и вырежьте кочан.

Нарежьте капусту тонкими ломтиками. И в кастрюле, в которой будете ее тушить, обжарьте мелко нарезанный чеснок.

Добавьте капусту в кастрюлю и добавьте белое вино. Затем дайте ему испариться, пока запах алкоголя не исчезнет. Это придаст пикантность блюду, но если хотите, пропустите этот этап.

Дать капусте слегка пропариться в течение 10 минут. И продолжайте готовить, добавив соль и томатную пасту.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 30-40 минут. Ваша тушеная капуста готова. И на следующий день она станет даже вкуснее.

К такому гарниру идеально подойдет вкусно приготовленные ломтики говядины. Это простое, но изысканное блюдо, которое очень простой приготовить.