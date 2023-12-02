Минимум ингредиентов: как приготовить вкусную тушеную капусту
Блюдо получается недорогим и очень вкусным.
Тушеная капуста – блюдо интернациональное. Его готовят даже на Сицилии. Это самый простой в приготовлении сезонный гарнир. Она очень хороша с вторыми мясными блюдами.
Версий приготовления этого блюда много, но в основе лежит характерное использование чеснока и помидоров и приготовление на медленном огне в закрытой кастрюле: таким образом капуста тушится медленно, становясь мягкой и вкусной за счет приготовления с помощью образующегося пара, без добавления какой-либо другой жидкости. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Тушеная капуста
Ингредиенты:
- 1 кочан капусты;
- 3 столовые ложки томатной пасты;
- 1 дл оливкового масла;
- 1 зубчик чеснока
- немного сухого белого вина, соль.
Чтобы приготовить тушеную капусту по-сицилийски, начните с того, что снимите верхние листья и вырежьте кочан.
Нарежьте капусту тонкими ломтиками. И в кастрюле, в которой будете ее тушить, обжарьте мелко нарезанный чеснок.
Добавьте капусту в кастрюлю и добавьте белое вино. Затем дайте ему испариться, пока запах алкоголя не исчезнет. Это придаст пикантность блюду, но если хотите, пропустите этот этап.
Дать капусте слегка пропариться в течение 10 минут. И продолжайте готовить, добавив соль и томатную пасту.
Тщательно перемешайте все ингредиенты, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 30-40 минут. Ваша тушеная капуста готова. И на следующий день она станет даже вкуснее.
К такому гарниру идеально подойдет вкусно приготовленные ломтики говядины. Это простое, но изысканное блюдо, которое очень простой приготовить.