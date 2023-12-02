Мінімум інгредієнтів: як приготувати смачну тушковану капусту

Страва виходить недорогою і дуже смачною.

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Тушкована капуста — страва інтернаціональна. Її готують навіть на Сицилії. Це найпростіший у приготуванні сезонний гарнір. Вона дуже гарна з другими м'ясними стравами.

Версій приготування цієї страви багато, але в основі лежить характерне використання часнику й помідорів і приготування на повільному вогні в закритій каструлі: таким чином капуста тушкується повільно, стаючи м'якою і смачною завдяки приготуванню за допомогою пари, що утворюється, без додавання будь-якої іншої рідини. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Тушкована капуста

Інгредієнти:

1 качан капусти;

3 столові ложки томатної пасти;

1 дл оливкової олії;

1 зубчик часнику

трохи сухого білого вина, сіль.

Щоб приготувати тушковану капусту по-сицилійськи, почніть із того, що зніміть верхнє листя і виріжте качан.

Наріжте капусту тонкими скибочками. І в каструлі, в якій будете її тушкувати, обсмажте дрібно нарізаний часник.

Додайте капусту в каструлю і додайте біле вино. Потім дайте йому випаруватися, поки запах алкоголю не зникне. Це додасть пікантності страві, але якщо хочете, пропустіть цей етап.

Дати капусті злегка пропаритися протягом 10 хвилин. І продовжуйте готувати, додавши сіль і томатну пасту.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти, накрийте кришкою і готуйте на слабкому вогні 30-40 хвилин. Ваша тушкована капуста готова. І наступного дня вона стане навіть смачнішою.

До такого гарніру ідеально підійде смачно приготовані скибочки яловичини. Це проста, але вишукана страва, яку дуже просто приготувати.