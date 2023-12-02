Мінімум інгредієнтів: як приготувати смачну тушковану капусту
Страва виходить недорогою і дуже смачною.
Тушкована капуста — страва інтернаціональна. Її готують навіть на Сицилії. Це найпростіший у приготуванні сезонний гарнір. Вона дуже гарна з другими м'ясними стравами.
Версій приготування цієї страви багато, але в основі лежить характерне використання часнику й помідорів і приготування на повільному вогні в закритій каструлі: таким чином капуста тушкується повільно, стаючи м'якою і смачною завдяки приготуванню за допомогою пари, що утворюється, без додавання будь-якої іншої рідини. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Тушкована капуста
Інгредієнти:
- 1 качан капусти;
- 3 столові ложки томатної пасти;
- 1 дл оливкової олії;
- 1 зубчик часнику
- трохи сухого білого вина, сіль.
Щоб приготувати тушковану капусту по-сицилійськи, почніть із того, що зніміть верхнє листя і виріжте качан.
Наріжте капусту тонкими скибочками. І в каструлі, в якій будете її тушкувати, обсмажте дрібно нарізаний часник.
Додайте капусту в каструлю і додайте біле вино. Потім дайте йому випаруватися, поки запах алкоголю не зникне. Це додасть пікантності страві, але якщо хочете, пропустіть цей етап.
Дати капусті злегка пропаритися протягом 10 хвилин. І продовжуйте готувати, додавши сіль і томатну пасту.
Ретельно перемішайте всі інгредієнти, накрийте кришкою і готуйте на слабкому вогні 30-40 хвилин. Ваша тушкована капуста готова. І наступного дня вона стане навіть смачнішою.
До такого гарніру ідеально підійде смачно приготовані скибочки яловичини. Це проста, але вишукана страва, яку дуже просто приготувати.