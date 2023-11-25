Як приготувати Страчетті: рецепт смачної італійської страви з яловичини

Ця страва готується з тонких скибочок яловичини з томатами та оливками.

Related video

Ця страва точно припаде до душі любителям м'яса. Адже приготувати її неймовірно просто. Страчетті — це тонкі скибочки яловичини, приготовані зі смачним томатним соусом, оливками та петрушкою.

Це простий і швидкий рецепт, що підходить для щоденних обідів і вечерь. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Страчетті готується швидко і при високій температурі. Кладіть скибочки м'яса в сковорідку, тільки коли вона стане гарячою, і готуйте по парі хвилин з кожного боку, не більше. Таким чином утвориться приємна скоринка, м'ясний сік не загубиться, а скибочки залишаться дуже м'якими.

Страчетті: скибочки яловичини з томатами та оливками

Інгредієнти:

600 г шматочків яловичини;

400 г томатної м'якоті;

оливки без кісточок;

червоне вино;

2 зубчики часнику;

2 столові ложки подрібненої петрушки;

борошно, оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати страчетті, наріжте шматок яловичини на тонкі скибочки й обваляйте в борошні, струсивши зайве.

Нагрійте три столові ложки олії у великій пательні, додайте скибочки яловичини й обсмажте їх протягом 2 хвилин з обох боків. Додайте вино, дайте йому випаруватися, а потім зніміть м'ясо зі сковороди.

У ту саму пательню помістіть подрібнений часник, м'якоть помідорів, або томатне пюре, дрібку солі та свіжомелений перець і продовжуйте готувати на середньому або слабкому вогні під кришкою близько 15 хвилин. На цьому етапі покладіть скибочки яловичини назад і видаліть часник.

Також додайте оливки і нарізану петрушку, продовжуйте готувати ще п'ять хвилин, перевернувши скибочки через дві. Вимкніть вогонь і подавайте страчетті до столу.

Ця страва ідеально підходить до картопляного пюре. І приготувати її дуже просто, якщо дотримуватися рецептури.