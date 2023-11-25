Як приготувати Страчетті: рецепт смачної італійської страви з яловичини
Ця страва готується з тонких скибочок яловичини з томатами та оливками.
Ця страва точно припаде до душі любителям м'яса. Адже приготувати її неймовірно просто. Страчетті — це тонкі скибочки яловичини, приготовані зі смачним томатним соусом, оливками та петрушкою.
Це простий і швидкий рецепт, що підходить для щоденних обідів і вечерь. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Страчетті готується швидко і при високій температурі. Кладіть скибочки м'яса в сковорідку, тільки коли вона стане гарячою, і готуйте по парі хвилин з кожного боку, не більше. Таким чином утвориться приємна скоринка, м'ясний сік не загубиться, а скибочки залишаться дуже м'якими.
Страчетті: скибочки яловичини з томатами та оливками
Інгредієнти:
- 600 г шматочків яловичини;
- 400 г томатної м'якоті;
- оливки без кісточок;
- червоне вино;
- 2 зубчики часнику;
- 2 столові ложки подрібненої петрушки;
- борошно, оливкова олія, сіль, перець.
Щоб приготувати страчетті, наріжте шматок яловичини на тонкі скибочки й обваляйте в борошні, струсивши зайве.
Нагрійте три столові ложки олії у великій пательні, додайте скибочки яловичини й обсмажте їх протягом 2 хвилин з обох боків. Додайте вино, дайте йому випаруватися, а потім зніміть м'ясо зі сковороди.
У ту саму пательню помістіть подрібнений часник, м'якоть помідорів, або томатне пюре, дрібку солі та свіжомелений перець і продовжуйте готувати на середньому або слабкому вогні під кришкою близько 15 хвилин. На цьому етапі покладіть скибочки яловичини назад і видаліть часник.
Також додайте оливки і нарізану петрушку, продовжуйте готувати ще п'ять хвилин, перевернувши скибочки через дві. Вимкніть вогонь і подавайте страчетті до столу.
Ця страва ідеально підходить до картопляного пюре. І приготувати її дуже просто, якщо дотримуватися рецептури.