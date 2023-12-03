Ароматные тыквенные маффины с лимонным кремом: пошаговый рецепт

Вкус тыквы в выпечке совсем не чувствуется, а легкий лимонный крем на основе сливочного сыра добавит маффинам приятную кислинку.

Маффины из тыквы с лимонным кремом получаются очень мягкие и ароматные. Особый вкус им придает корица и орехи. Такая выпечка придется по вкусу как взрослым, так и детям. Рецептом поделилась Александра Седова, пишет Art-Lunch.

Ингредиенты

Для маффинов:

мякоть очищенной тыквы 300 г;

яйца 3 шт.;

мука 225 г;

сахар 190 г;

масло растительное (рафинированное) 135 г;

фундук 50 г;

корица молотая 1,5 ч. ложки;

мускатный орех молотый 1 ч. ложка;

разрыхлитель 1 ч. ложка;

соль 1 щепотка.

Для лимонного крема:

сыр сливочный 3 ст. ложки;

лимон 1/2 лимона;

сахарная пудра 20 г.;

Из указанного количества ингредиентов получается 10-12 маффинов.

Приготовление

Шаг 1. Тыкву чистим от кожуры, натираем на крупной терке, выкладываем в глубокую тарелку или миску и ставим в микроволновку на 3-5 минут на максимальную мощность. Либо выкладываем в форму для выпечки, накрываем фольгой, ставим на 15 минут в разогретую до 200°С духовку.

Шаг 2. Достаем тыкву из микроволновки или духовки, разминаем ее в пюре или перемалываем блендером и оставляем остужаться.

Шаг 3. Фундук измельчаем с помощью кухонного комбайна, но не слишком мелко, чтобы орехи чувствовались в нашей выпечке. Если используете сырой фундук, его необходимо предварительно немного обжарить на сухой сковороде в течении нескольких минут, до легкого бежевого оттенка.

Шаг 4. Муку, корицу, мускатный орех и разрыхлитель просеиваем, высыпаем в миску и хорошо перемешиваем.

Шаг 5. Яйца взбиваем с сахаром и солью до однородности, добавляем растительное масло и перемешиваем. Туда же добавляем остывшее тыквенное пюре и смесь сухих ингредиентов. Быстро все перемешиваем до однородной массы. Последними добавляем в тесто измельченные орехи и снова быстро перемешиваем тесто лопаткой.

Шаг 6. Формочки для маффинов смазываем маслом и выкладываем в них тесто. Ставим выпекаться в разогретую до 180°С духовку на 20-25 минут. Маленький совет: готовность проверяйте, протыкая кексы зубочисткой. Если зубочистка выходит сухая, значит маффины готовы.

Шаг 7. Пока маффины выпекаются, приготовим лимонный крем. Мелкой теркой сотрите цедру с половины лимона (только желтый слой). Смешайте половину натертой цедры лимона, сливочный сыр, сахарную пудру, выдавите 2-3 столовые ложки лимонного сока и перемешайте все.

Шаг 8. Готовые маффины достаем из духовки. Выкладываем на них лимонный крем при помощи кондитерского мешка. Сверху посыпаем второй половиной лимонной цедры.

Наша замечательная выпечка готова. Приятного аппетита!

Ранее Фокус писал, как приготовить тыквенный кекс с бананами и корицей. Кекс по этому рецепту получается мягким внутри и со сладкой корочкой.