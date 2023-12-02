Простой рецепт вкусного десерта: как приготовить торт "Нутелла"

Торт получается нежным и ароматным.

Торт "Нутелла" придется по вкусу тем, кто любит одноименную шоколадную пасту. И рецепт очень прост. С ним справится даже начинающий кондитер. Так что запаситесь ингредиентами и готовьте вкуснейший торт. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Торт "Нутелла"

Ингредиенты:

6 яиц (4 для теста, 2 для крема);

3 стакана сахара (1,5 для теста, 1,5 для крема);

3 ст. л. меда;

5 ст. л. какао;

2 ч. л. соды;

2 ч. л. уксуса;

5,5 стакана муки (5 для теста, 0,5 для крема);

1 литр молока;

3 ст. л. крахмала;

300 г сливочного масла;

2 г ванилина.

Для начала размягченное масло порубите небольшими кусочками и отправьте в кастрюлю. Добавьте 4 яйца, около 350 грамм сахара, мед и какао. Отправьте все на водяную баню. Когда масса станет жидкой и полностью однородной добавьте гашеную уксусом соду.

Снимите массу с огня и постепенно добавьте четыре стакана муки. Выложите тесто на стол, присыпанное мукой и при необходимости добавьте остальную муку. Вымесите эластичное тесто, чтобы не липло к рукам. Разделите на шесть одинаковых порций.

Этот торт можно сделать круглым, или испечь коржи по размеру противня. Тонко раскатайте каждую порцию теста, выложить на противень и отправьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 4 минуты. Проверяйте, коржи не должны получиться пересушенными.

Пока пекутся коржи, можно заняться кремом. Для этого необходимо соединить яйца с сахаром и тщательно взбить. Всыпьте крахмал и муку, хорошо перемешайте. Добавьте молоко и взбейте массу до однородности. Крем в сотейнике поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения. Когда он начнет густеть, а на поверхности появятся пузырьки, снимите с огня и остудите.

Когда крем остынет, взбейте его со сливочным маслом. При желании можно добавить ванилин. Классический рецепт торта "Нутелла" можно изменять, приготовив другой крем. Коржи промажьте кремом и оставьте торт пропитываться на ночь.

Когда торт "Нутелла" остынет, его можно украсить тертым или растопленным шоколадом, присыпать какао или добавить немного кокосовой стружки.

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