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Еда

Оригинальный рецепт: как приготовить шоколадно-миндальный торт

Шоколадно-миндальный торт, торт рецепт
Фото: Instagram Food Pourvous | Шоколадно-миндальный торт

Начинка для этого торта делается из сгущенного молока.

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Если вам нравится сочетания миндаля и шоколада, то вам точно стоит приготовить этот торт. Начинка из сгущенного молока идеально сочетается с миндальными коржами и шоколадом, которым торт покрывается сверху. Рецептом поделились на сайте Food Pourvous.

Шоколадно-миндальный торт

Ингредиенты:

Для коржей:

  • 4 яйца;
  • 150 г миндаля;
  • 100 г сахара;
  • 80 г муки;
  • 100 г сливочного масла.

Для начинки:

  • банка сгущенного молока;
  • 1 ст. л. меда;
  • 50 г сливочного масла;
  • 5 ст. л. сливок 33%.

Для украшения:

  • 60 г черного шоколада;
  • 60 мл сливок 33%.

Миндаль измельчите в блендере. Сливочное масло взбейте с сахаром, добавьте желтки и снова взбейте. Масса должна получиться густой.

Добавьте измельченный миндаль и перемешайте. Понемногу добавляйте муку, кажды раз перемешивая.

Тесто получается очень густым, как и требуется по рецепту. Добавьте два белка и снова перемешайте. Оставшиеся два белка взбейте и аккуратно лопаткой перемешайте с тестом.

Форму для коржей смажьте сливочным маслом и выпекайте по очереди два коржа в разогретой до 180 градусов духовке по 30 минут каждый.

Далее приготовьте крем. Сливочное масло растопите, добавьте сгущенное молоко и мед. Поставьте на небольшой огонь и грейте минут 10, постоянно помешивая. Через 5 минут после нагревания добавьте сливки и перемешайте. Прогрейте и остудите крем.

Первый корж смажьте кремом. Оставьте минут на 10, чтобы крем немного застыл. Накройте вторым коржом. Шоколад растопите со сливками на водяной бане и смажьте готовый торт сверху.

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