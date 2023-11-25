Оригінальний рецепт: як приготувати шоколадно-мигдальний торт

Начинка для цього торта робиться зі згущеного молока.

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Якщо вам подобається поєднання мигдалю та шоколаду, то вам точно варто приготувати цей торт. Начинка зі згущеного молока ідеально поєднується з мигдальними коржами та шоколадом, яким торт покривається зверху. Рецептом поділилися на сайті Food Pourvous.

Шоколадно-мигдальний торт

Інгредієнти:

Для коржів:

4 яйця;

150 г мигдалю;

100 г цукру;

80 г борошна;

100 г вершкового масла.

Для начинки:

банка згущеного молока;

1 ст. л. меду;

50 г вершкового масла;

5 ст. л. вершків 33%.

Для прикраси:

60 г чорного шоколаду;

60 мл вершків 33%.

Мигдаль подрібніть у блендері. Вершкове масло збийте з цукром, додайте жовтки і знову збийте. Маса має вийти густою.

Додайте подрібнений мигдаль і перемішайте. Потроху додавайте борошно, щоразу перемішуючи.

Тісто виходить дуже густим, як і потрібно за рецептом. Додайте два білки і знову перемішайте. Два білки, що залишилися, збийте й акуратно лопаткою перемішайте з тістом.

Форму для коржів змастіть вершковим маслом і випікайте по черзі два коржі в розігрітій до 180 градусів духовці по 30 хвилин кожен.

Далі приготуйте крем. Вершкове масло розтопіть, додайте згущене молоко та мед. Поставте на невеликий вогонь і грійте хвилин 10, постійно помішуючи. Через 5 хвилин після нагрівання додайте вершки та перемішайте. Прогрійте та остудіть крем.

Перший корж змастіть кремом. Залиште хвилин на 10, щоб крем трохи застиг. Накрийте другим коржем. Шоколад розтопіть із вершками на водяній бані та змастіть готовий торт зверху.

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