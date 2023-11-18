Дуже смачна домашня випічка: рецепт торта "Чорний принц"

Торт із романтичною назвою вважається класичним десертом.

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Торт "Чорний принц" отримав свою назву явно не на честь сина англійського короля Едуарда III, який жив у XIV столітті та носив таке прізвисько через колір своїх обладунків.

Це випічка з шоколадними коржами і білим кремом, тож назва прижилася, мабуть, саме через какао в коржах. Але хоч цей рецепт скоріше святковий, смачний торт приготувати просто. Головне дотримуватися рецепта. Ним поділилися на сайті Kolizhanka.

Торт "Чорний принц"

Інгредієнти:

Для тіста:

3 яйця;

кефір 3,2% — 300 мл;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 200 г;

борошно — 300 г;

розпушувач — 15 г;

какао-порошок — 30 г;

Для прикрашання:

гіркий шоколад — 100 г.

Для крему:

сметана 30% — 500 г;

вершки 33% — 250 г;

цукрова пудра — 230 г;

ванільний цукор — 10 г.

Спочатку приготуйте тісто для коржів. Яйця і кефір мають бути кімнатної температури, тож заздалегідь дістаньте їх із холодильника. Вершкове масло розтопіть і дайте охолонути.

Розбийте яйця в миску, додайте цукор. Збийте все вінчиком, щоб вийшла пишна й однорідна маса. Влийте кефір, розтоплене вершкове масло і знову збийте. Цукор має повністю розчинитися.

Просійте в миску борошно. Половину додайте до яєць і кефіру. Всипте розпушувач, какао-порошок і перемішайте. Потім поступово додавайте борошно, що залишилося. Нагрійте духовку до 180 градусів. Форму діаметром 22 см вистеліть папером для випічки. Вилийте в неї тісто і залиште на 10 хвилин. Потім поставте в духовку і випікайте близько години.

Коли основа для торта охолоне, гострим ножем горизонтально зріжте верхівку, щоб поверхня була рівною. Верхівку потім використаєте для прикрашання.

Оберніть основу торта харчовою плівкою і відправте в холодильник мінімум на 8 годин.

Через вісім годин основу торта розріжте на 2-3 коржі гострим ножем.

І готуйте крем. Сметану збийте міксером із вершками, цукровою пудрою та ванільним цукром.

Перемажте коржі кремом, а потім приберіть торт у холодильник на кілька годин.

Змастіть кремом з боків і знову приберіть у холодильник хоча б на годину.

Гіркий шоколад натріть на дрібній тертці. Підсохлу верхівку торта подрібніть у блендері та крихти перемішайте з шоколадом. Посипте отриманою крихтою торт зверху і з боків. Але якщо хочете, цей етап можна і пропустити. Також можна прикрасити торт коктейльними вишнями.

Також ви можете приготувати шоколадно-сирний торт.