Вкуснейшая домашняя выпечка: рецепт торта "Черный принц"
Торт с романтичным названием считается классическим десертом.
Торт "Черный принц" получил свое название явно не в честь сына английского короля Эдуарда III, который жил в XIV веке и носил такое прозвище из-за цвета своих доспехов.
Это выпечка с шоколадными коржами и белым кремом, так что название прижилось, пожалуй, именно из-за какао в коржах. Но хоть этот рецепт скорей праздничный, вкусный торт приготвоить просто. Главное следовать рецепту. Им поделились на сайте Kolizhanka.
Торт "Черный принц"
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 яйца;
- кефир 3,2% – 300 мл;
- сливочное масло – 100 г;
- сахар – 200 г;
- мука – 300 г;
- разрыхлитель – 15 г;
- какао-порошок – 30 г;
- Для украшения:
- горький шоколад – 100 г.
Для крема:
- сметана 30% – 500 г;
- сливки 33% – 250 г;
- сахарная пудра – 230 г;
- ванильный сахар – 10 г.
Сначала приготовьте тесто для коржей. Яйца и кефир должны быть комнатной температуры, так что заранее достаньте их из холодильника. Сливочное масло растопите и дайте остыть.
Разбейте яйца в миску, добавьте сахар. Взбейте все венчиком, чтобы получилась пышная и однородная масса. Влейте кефир, растопленное сливочное масло и снова взбейте. Сахар должен полностью раствориться.
Просейте в миску муку. Половину добавьте к яйцам и кефиру. Всыпьте разрыхлитель, какао-порошок и перемешайте. Затем постепенно добавляйте оставшуюся муку. Нагрейте духовку до 180 градусов. Форму диаметром 22 см выстелите бумагой для выпечки. Вылейте в нее тесто и оставьте на 10 минут. Затем поставьте в духовку и выпекайте около часа.
Когда основа для торта остынет, острым ножом горизонтально срежьте верхушку, чтобы поверхность была ровной. Верхушку потом используете для украшения.
Оберните основу торта пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 8 часов.
Через восемь часов основу торта разрежьте на 2–3 коржа острым ножом.
И готовьте крем. Сметану взбейте миксером со сливками, сахарной пудрой и ванильным сахаром.
Перемажьте коржи кремом, а потом уберите торт в холодильник на пару часов.
Смажьте кремом с боков и снова уберите в холодильник хотя бы на час.
Горький шоколад натрите на мелкое терке. Подсохшую верхушку торта измельчите в блендере и крошки перемешайте с шоколадом. Посыпьте полученной крошкой торт сверху и с боков. Но если хотите, этот этап можно и пропустить. Также можно украсить торт коктейльными вишнями.
Также вы можете приготовить шоколадно-творожный торт.