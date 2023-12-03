Здоровое питание: салат из моркови, свеклы с изюмом и орехами пекан
Чтобы салат пропитался, лучше отправить его на пару часов в холодильник перед подачей на стол.
Салатов с орехами великое множество. Орехи пекан прекрасно сочетаются как с фруктами, так и с овощами. В состав этого салата входят свекла и морковь, которые богаты витаминами и микроэлементами. Этим полезным и оригинальным блюдом вы сможете удивить друзей и близких. Рецептом поделилась Клэр Брукман, пишет Taste.
Ингредиенты
Составляющие салата:
- 4 большие моркови;
- 4 свеклы (по 300 г каждая), вымытые и очищенные;
- 1/4 стакана орехов пекан, грубо нарезанных;
- 2 столовые ложки изюма
- 2 стакана свежих листьев плосколистной петрушки
Заправка из фенхеля:
- 1 1/2 чайной ложки семян фенхеля;
- 2 чайные ложки дижонской горчицы;
- 1/4 стакана яблочного уксуса;
- 1 1/2 столовой ложки оливкового масла первого отжима.
Приготовление
Шаг 1. Обжарьте орехи на сухой сковороду до коричневого цвета, постоянно перемешивая.
Шаг 2. Приготовьте заправку из фенхеля: поместите семена фенхеля в ступку. Разотрите пестиком до измельчения. Взбейте в небольшой миске горчицу, измельченные семена фенхеля, уксус и масло. Приправьте солью и перцем.
Шаг 3. Используя насадку-терку кухонного комбайна, натрите морковь на крупной терке или нарежьте соломкой. Переложите в миску. Натрите свеклу, поместив в отдельную миску.
Шаг 4. Добавьте к моркови орехи пекан, изюм и петрушку все перемешайте. Добавьте свеклу, полейте заправкой и снова все аккуратно перемешайте.
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