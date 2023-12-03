Заварной крем с новым вкусом: какой ингредиент стоит добавить

Карамель придает крему интересный привкус.

Заварной крем – начинка – которая одинаково хорошо подходит как для тортов, так и для пирожных. Им можно начинять эклеры, перемазывать коржи торта и украшать кексы. Рекомендуем вам приготовить карамельный заварной крем, который имеет более яркий вкус, чтобы порадовать близких. Как его сделать, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Карамельный заварной крем

Ингредиенты:

сахар – 50 гр;

вода – 10 мл;

молоко – 300 мл;

желток – 3 шт;

крахмал – 20 гр;

сливочное масло – 20 гр.

Способ приготовления:

Взять сотейник или кастрюлю с толстым дном, всыпать туда сахар, влить воду и довести, помешивая, до янтарного цвета. Затем туда же влить горячее молоко порциями.

В отдельной посуде смешать яичные желтки, крахмал, а также немного смеси из кастрюли, все хорошо перемешать. Добавить оставшуюся смесь и перемешивать до однородного состояния.

Вернуть на огонь и, активно помешивая, заварить крем.

Снять крем с огня, добавить масло и перемешать до однородного состояния.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальный заварной крем всего за несколько минут.