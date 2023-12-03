Идеально к чаю: рецепт печенья "Гата"

Такое печенье буквально тает во рту.

Печенье с орехами к чаю – лучшее, что можно приготовить, чтобы скрасить холодные и пасмурные зимние дни. Предлагаем попробовать сделать печенье "Гата" по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Оно буквально тает во рту.

Печенье "Гата"

Ингредиенты:

мука – 450 гр;

маргарин – 200 гр;

кефир – 130 мл;

яйцо – 1 шт;

сода – 0,5 ч. л;

соль – щепотка.

Для начинки:

мука – 150 гр;

сахар – 200 гр;

ванильный сахар – 2 ч. л;

сливочное масло – 60 гр;

грецкие орехи измельченные – 50 гр;

белок – 1 шт;

желток – 1 шт.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать кефир, яйцо, соль и соду. На рабочую поверхность высыпать муку, сверху выложить масло, нарезанное кубиками.

Муку с маргарином порубить в мелкую крошку. Влить туда кефирную смесь.

Замесить тесто. Скатать его в шар и убрать в холодильник на час.

Тем временем готовим начинку. Для этого нужно смешать сахар, ванильный сахар и муку с растопленным маслом.

Тесто из холодильника разделить на три части, раскатать в прямоугольник толщиной 2 мм. Смазать белком, распределить поверх начинку, посыпать орешками.

Свернуть рулетом. Смазать желтком. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20-30 минут.

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