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Еда

Идеально к чаю: рецепт печенья "Гата"

печенье гата, десерт, выпечка
Фото: t.me/topretsept

Такое печенье буквально тает во рту.

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Печенье с орехами к чаю – лучшее, что можно приготовить, чтобы скрасить холодные и пасмурные зимние дни. Предлагаем попробовать сделать печенье "Гата" по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Оно буквально тает во рту.

Печенье "Гата"

Ингредиенты:

  • мука – 450 гр;
  • маргарин – 200 гр;
  • кефир – 130 мл;
  • яйцо – 1 шт;
  • сода – 0,5 ч. л;
  • соль – щепотка.

Для начинки:

  • мука – 150 гр;
  • сахар – 200 гр;
  • ванильный сахар – 2 ч. л;
  • сливочное масло – 60 гр;
  • грецкие орехи измельченные – 50 гр;
  • белок – 1 шт;
  • желток – 1 шт.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать кефир, яйцо, соль и соду. На рабочую поверхность высыпать муку, сверху выложить масло, нарезанное кубиками.

Муку с маргарином порубить в мелкую крошку. Влить туда кефирную смесь.

Замесить тесто. Скатать его в шар и убрать в холодильник на час.

Тем временем готовим начинку. Для этого нужно смешать сахар, ванильный сахар и муку с растопленным маслом.

Тесто из холодильника разделить на три части, раскатать в прямоугольник толщиной 2 мм. Смазать белком, распределить поверх начинку, посыпать орешками.

Свернуть рулетом. Смазать желтком. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20-30 минут.

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