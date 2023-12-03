Идеально к чаю: рецепт печенья "Гата"
Такое печенье буквально тает во рту.
Печенье с орехами к чаю – лучшее, что можно приготовить, чтобы скрасить холодные и пасмурные зимние дни. Предлагаем попробовать сделать печенье "Гата" по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Оно буквально тает во рту.
Печенье "Гата"
Ингредиенты:
- мука – 450 гр;
- маргарин – 200 гр;
- кефир – 130 мл;
- яйцо – 1 шт;
- сода – 0,5 ч. л;
- соль – щепотка.
Для начинки:
- мука – 150 гр;
- сахар – 200 гр;
- ванильный сахар – 2 ч. л;
- сливочное масло – 60 гр;
- грецкие орехи измельченные – 50 гр;
- белок – 1 шт;
- желток – 1 шт.
Способ приготовления:
В глубокой посуде смешать кефир, яйцо, соль и соду. На рабочую поверхность высыпать муку, сверху выложить масло, нарезанное кубиками.
Муку с маргарином порубить в мелкую крошку. Влить туда кефирную смесь.
Замесить тесто. Скатать его в шар и убрать в холодильник на час.
Тем временем готовим начинку. Для этого нужно смешать сахар, ванильный сахар и муку с растопленным маслом.
Тесто из холодильника разделить на три части, раскатать в прямоугольник толщиной 2 мм. Смазать белком, распределить поверх начинку, посыпать орешками.
Свернуть рулетом. Смазать желтком. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20-30 минут.
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