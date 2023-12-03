Ідеально до чаю: рецепт печива "Гата"
Таке печиво буквально тане в роті.
Печиво з горіхами до чаю — найкраще, що можна приготувати, щоб скрасити холодні та похмурі зимові дні. Пропонуємо спробувати зробити печиво "Гата" за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Воно буквально тане в роті.
Печиво "Гата"
Інгредієнти:
- борошно – 450 г;
- маргарин – 200 г;
- кефір – 130 мл;
- яйце – 1 шт;
- сода – 0,5 ч. л;
- сіль – дрібка.
Для начинки:
- борошно – 150 г;
- цукор – 200 г;
- ванільний цукор – 2 ч. л;
- вершкове масло – 60 г;
- волоські горіхи подрібнені – 50 г;
- білок – 1 шт;
- жовток – 1 шт.
Спосіб приготування:
У глибокому посуді змішати кефір, яйце, сіль і соду. На робочу поверхню висипати борошно, зверху викласти масло, нарізане кубиками.
Борошно з маргарином порубати на дрібну крихту. Влити туди кефірну суміш.
Замісити тісто. Скачати його в кулю і прибрати в холодильник на годину.
Тим часом готуємо начинку. Для цього потрібно змішати цукор, ванільний цукор і борошно з розтопленим маслом.
Тісто з холодильника розділити на три частини, розкачати в прямокутник завтовшки 2 мм. Змастити білком, розподілити поверх начинку, посипати горішками.
Згорнути рулетом. Змастити жовтком. Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці 20-30 хвилин.
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