Шоколадне печиво за 15 хвилин: простий рецепт бюджетної випічки

Коли діставатимете печиво з духовки, то всередині воно буде вологим. Не хвилюйтеся, так і має бути.

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Якщо хочеться чогось солодкого до чаю, а часу возитися з хитромудрою випічкою обмаль, рекомендуємо приготувати шоколадне печиво. Воно не тільки швидко готується, але й виходить дуже смачним, а для того, щоб його зробити, вам зовсім небагато інгредієнтів. Рецептом поділилися в блозі "Збірник рецептів".

Шоколадне печиво за 15 хвилин

Інгредієнти:

молочний шоколад — 300 г;

яйце — 1 шт;

борошно — 85 г;

розпушувач — 1 ч.л.

драже М&м — 100 г. (можна замінити на горіхи, цукати, родзинки).

Спосіб приготування:

Шоколад розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані. Додати до нього яйце, просіяне борошно з розпушувачем, а також горіхи, цукати, родзинки, за бажанням.

Замісити тісто, яке буде не особливо густим.

Тісто брати ложкою і сформувати кульки розміром із волоський горіх. Викласти печиво на аркуш, застелений пергаментним папером, на відстань один від одного, оскільки в процесі випікання воно буде розтікатися, на нього — драже. Відправити лист у розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.

Коли діставатимете печиво з духовки, всередині воно буде вологим, так і має бути.

Раніше Фокус писав, як приготувати ароматне печиво з цукровою глазур'ю.