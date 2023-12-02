"Нарядная" кутья на сочельник – насыщенный вкус и яркий вид

Кутью считают главной из 12 постных блюд, которые издавна принято готовить на Святой вечер.

Такой вариант рождественской кутьи отличается не только богатым и насыщенным вкусом, но и по-праздничному "нарядным" видом. Рецептом кутьи поделился канал "Українські смаколики".

Ингредиенты

пшеница – 200 г;

вода – 600 мл;

соль – по вкусу;

мак – 50 г;

сахар – 1 ст.л;

орехи грецкие – 30 г;

изюм – 30 г;

курага – 30 г;

клюква вяленая– 30 г;

мед – 50 г.

Приготовление

Шаг 1

Промойте и тщательно переберите крупу. Залейте ее теплой водой и дайте настояться в течение 2-3 часов, затем слейте воду.

Шаг 2

Поставьте на огонь кастрюлю с чистой водой и щепоткой соли. В кипящую воду поместите замоченные зерна и варите их на среднем огне до готовности примерно в течение получаса, не забывайте время от времени помешивать.

Шаг 3

Промойте мак и запарьте его кипятком примерно на 30 минут. Добавьте сахар и измельчите мак с помощью макитры, блендера или мясорубки.

Шаг 4

Переберите и запарьте примерно на 10 минут изюм кипятком, затем оставьте его просушиться.

Шаг 5

Прогрейте на сухой сковороде грецкие орехи, чтобы раскрыть их вкус и аромат. Порубите ножом орехи и нарежьте курагу.

Шаг 6

Соберите все ингредиенты вместе:

пшеницу;

орехи;

клюкву;

курагу;

изюм;

мак;

мед.

Все тщательно перемешайте. Если вы любите, чтобы кутья была не очень густой, ее можно разбавить узваром.

Напомним, еще один рецепт к Рождественскому посту: лазанья с грибами и овощами. Вкусная лазанья с грибами и овощами будет прекрасной альтернативой классическому рецепту. Блюдо позволит разнообразить постное меню.

Ранее Фокус писал, что символизирует каждое из 12 блюд на столе в Сечельник. Рожждество в 2023 году в Украине отмечают по новому церковному календарю 24 декабря. В Слчельник, вечер накануне Рождества, с появлением первой звезды подают ужин из двенадцати постных блюд.