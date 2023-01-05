Сочельник и 12 блюд на столе — что символизирует каждое из них?

Уже завтра, 6 января, православная церковь празднует Сочельник — когда верующие очищаются и готовятся ко встрече Рождества Христова. С появлением первой зари подают ужин из двенадцати постных блюд, которые являются некими символами.

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Кутья

Кутья – главное блюдо на столе, с которого принято начинать трапезничать. Каждый из ингредиентов означает разное: зерно — изобилие и вечную жизнь, мед – чистоту, мак — мученичество, невинно пролитую кровь. Кутью после ужина оставляют на всю ночь на столе для душ умерших, поскольку кутья символизирует единение с Богом и миром умерших.

Узвар

Узвар является символом рождения и появления новой жизни, ведь это смесь воды, которая означает очищение, и фруктов, которые символизируют плодородие.

Постный борщ

Борщ при помощи своего насыщенного красного цвета является символом крови детей из Вифлеема, которых Ирод приказал убить, охотясь за Иисусом.

Капустняк

Капусту, с которой и готовят капустняк, это символ крепости и единства вокруг Христа Бога.

Хлеб

Хлеб намекает нам на воскресение, ведь зерно тоже символически умирает в земле, но позже прорастает и дает плод.

Рыба

Три рыбы с одной головой, или переплетенные, символизируют Святую Троицу. Знак рыбы был первой монограммой Иисуса Христа. Греческая аббревиатура ИХТИОС (имя Иисуса) читается как "рыба".

Горох и фасоль

Эти бобовые символизируют единство рода подобно горошинам в одном стручке.

Чеснок

Принято класть чеснок в угол стола, а потом съесть — так не будут болеть зубы. Он символизирует здоровье и очищение от грехов.

Голубцы

Голубь, который символически есть в названии блюда, символизирует мир, что сейчас особенно ценно.

Пышки

Пышки символизируют святых на небе, получивших вечную жизнь, поверив в Иисуса Христа.

Каша

Каша – символизирует плодовитость домашнего скота, урожайность земель и трудолюбие хозяев.

Вареники

А вот постные вареники означают изобилие и сытость. Бог назначил место человека в своем Царстве, где он будет жить, как вареник в масле.