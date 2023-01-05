Сочельник и 12 блюд на столе — что символизирует каждое из них?
Уже завтра, 6 января, православная церковь празднует Сочельник — когда верующие очищаются и готовятся ко встрече Рождества Христова. С появлением первой зари подают ужин из двенадцати постных блюд, которые являются некими символами.
Кутья
Кутья – главное блюдо на столе, с которого принято начинать трапезничать. Каждый из ингредиентов означает разное: зерно — изобилие и вечную жизнь, мед – чистоту, мак — мученичество, невинно пролитую кровь. Кутью после ужина оставляют на всю ночь на столе для душ умерших, поскольку кутья символизирует единение с Богом и миром умерших.
Узвар
Узвар является символом рождения и появления новой жизни, ведь это смесь воды, которая означает очищение, и фруктов, которые символизируют плодородие.
Постный борщ
Борщ при помощи своего насыщенного красного цвета является символом крови детей из Вифлеема, которых Ирод приказал убить, охотясь за Иисусом.
Капустняк
Капусту, с которой и готовят капустняк, это символ крепости и единства вокруг Христа Бога.
Хлеб
Хлеб намекает нам на воскресение, ведь зерно тоже символически умирает в земле, но позже прорастает и дает плод.
Рыба
Три рыбы с одной головой, или переплетенные, символизируют Святую Троицу. Знак рыбы был первой монограммой Иисуса Христа. Греческая аббревиатура ИХТИОС (имя Иисуса) читается как "рыба".
Горох и фасоль
Эти бобовые символизируют единство рода подобно горошинам в одном стручке.
Чеснок
Принято класть чеснок в угол стола, а потом съесть — так не будут болеть зубы. Он символизирует здоровье и очищение от грехов.
Голубцы
Голубь, который символически есть в названии блюда, символизирует мир, что сейчас особенно ценно.
Пышки
Пышки символизируют святых на небе, получивших вечную жизнь, поверив в Иисуса Христа.
Каша
Каша – символизирует плодовитость домашнего скота, урожайность земель и трудолюбие хозяев.
Вареники
А вот постные вареники означают изобилие и сытость. Бог назначил место человека в своем Царстве, где он будет жить, как вареник в масле.