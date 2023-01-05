Святвечір і 12 страв на столі — що символізує кожна з них?
Уже завтра, 6 січня, православна церква святкує Святвечір — коли віряни очищаються і готуються до зустрічі Різдва Христового. З появою першої зорі подають вечерю з дванадцяти пісних страв, які є символами.
Кутя
Кутя — головна страва на столі, з якої заведено починати трапезувати. Кожен з інгредієнтів означає різне: зерно — достаток і вічне життя, мед — чистоту, мак — мучеництво, безневинно пролиту кров. Кутю після вечері залишають на всю ніч на столі для душ померлих, оскільки кутя символізує єднання з Богом і миром померлих.
Узвар
Узвар є символом народження і появи нового життя, адже це суміш води, яка означає очищення, та фруктів, що символізують родючість.
Пісний борщ
Борщ за допомогою свого насиченого червоного кольору є символом крові дітей із Віфлеєму, яких Ірод наказав убити, полюючи на Ісуса.
Капустняк
Капуста, з якою і готують капустняк, це символ фортеці та єдності довкола Христа Бога.
Хліб
Хліб натякає нам на воскресіння, адже зерно теж символічно вмирає у землі, але пізніше проростає і дає плід.
Риба
Три риби з однією головою або переплетені символізують Святу Трійцю. Знак риби був першою монограмою Ісуса Христа. Грецька абревіатура ІХТІОС (ім'я Ісуса) читається як "риба".
Горох і квасоля
Ці бобові символізують єдність роду подібно до горошин в одному стручці.
Часник
Заведено класти часник у куток столу, а потім з'їсти — так не болітимуть зуби. Він символізує здоров'я та очищення від гріхів.
Голубці
Голуб, який є символічно в назві страви, символізує мир, що зараз особливо цінне.
Пампушки
Пампушки символізують святих на небі, які отримали вічне життя, повіривши в Ісуса Христа.
Каша
Каша — символізує плодючість худоби, врожайність земель і працьовитість господарів.
Вареники
А ось пісні вареники означають достаток і ситість. Бог призначив місце людини у своєму Царстві, де він житиме, як вареник у маслі.