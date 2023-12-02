"Новогодний салют": красивая закуска на праздничный стол со шпротами
На приготовление этой праздничной закуски уйдет всего полчаса, а результат не только украсит новогодний стол, но и будет восхитительно вкусным.
Красивую закуску к новогоднему столу можно приготовить из простых ингредиентов. Оригинальная подача, идеальное сочетание вкусов и простота приготовления – это беспроигрышный вариант для праздничного меню. Рецептом закуски поделился сайт "ЯБ Поїла"
Ингредиенты
- лаваш тонкий – 1 упаковка;
- шпроты в масле – 1 банка;
- яйца – 2 шт.;
- сыр твердый – 40 г;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- огурцы соленые – 2 шт.;
- зелень (укроп или петрушка) – по вкусу;
- майонез – по вкусу;
- соль, черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Лаваш лучше купить прямоугольный. Листы лаваша нарежьте на квадраты размером 10х10 см, сложите их в стопку и разрежьте по диагонали, чтобы получились треугольники.
Шаг 2
Каждый треугольник сверните в трубочку и закрепите зубочисткой. Убедитесь, что каждая трубочка устойчиво стоит на тарелке в вертикальном положении. Старайтесь сделать все трубочки одного диаметра, чтобы готовая закуска красиво смотрелась.
Шаг 3
Разогрейте духовку до 180 градусов. Заготовки из лаваша поставьте вертикально на противень и отправьте подсушиваться в духовку на 10 минут. После этого зубочистки можно будет вытащить, так как подсушенный лаваш уже будет держать форму.
Шаг 4
Приготовьте начинку. Натрите на мелкой терке сыр и сваренные вкрутую яйца. Чеснок выдавите через пресс. Добавьте немного майонеза и все перемешайте до однородности.
Шаг 5
Откройте банку со шпротами, выложите их на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
Шаг 6
Соленые огурцы разрежьте вдоль на брусочки, длиной примерно как шпроты. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего рассола.
Шаг 7
Соберите закуску. Разложите по трубочкам шпроты хвостиками вверх, добавьте по одному брусочку огурца. Сверху выложите сырную начинку, чтобы зафиксировать рыбу и огурцы.
Поднимите каждую трубочку, добавьте начинку снизу, чтобы выровнять поверхность и сразу ставьте на сервировочную тарелку.
Шаг 8
Сверху воткните по одной-две веточки укропа. Если у вас есть свежий красный или желтый болгарский перец, можно нарезать его полосками и воткнуть в начинку – так закуска будет выглядеть еще ярче.
Шаг 9
Уберите тарелку с готовой закуской в холодильник на час, чтобы начинка хорошо застыла.
Напомним рецепт горячей сырной закуски по-гречески. Тирокрокетес, которые подаются во многих греческих тавернах, готовятся очень просто и прекрасно подойдут как для праздничного стола, так и для перекуса в течение дня.
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