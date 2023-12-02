Классический бисквит: как приготовить идеальную основу для торта

Бисквит – это универсальная выпечка для тех, кто любит торты.

Классический бисквит, конечно, можно купить. Но приготовленный самостоятельно, бисквит обладает очень нежным вкусом и легкой воздушной текстурой. Он идеально подходит для приготовления торта, но также вполне может быть и самостоятельным десертом. Просто нарежьте корж тонкими ломтиками и подавайте его к чаю.

Такой бисквит даже можно подсушить в духовке и использовать позже для тирамису, заменив им покупное печенье. Фокус расскажет, как его приготовить.

Классический бисквит

Ингредиенты

130 г муки для тортов (или замените 1/3 объема муки на крахмал);

170 г + 1 ст. л. сахара;

7 яиц;

щепотка соли.

Разогрейте духовку до 150 градусов. Застелите форму пергаментом. Просейте муку, 85 грамм сахара и соль.

Разделите яйца на белки и желтки. Взбивайте желтки в глубокой миске электрическим миксером на высокой скорости 3–5 минут, так чтобы масса стала светлой и увеличилась в объеме.

Поместите белки в большую миску. Начните взбивать белки миксером на медленной скорости. Когда на поверхности покажутся пузырьки, добавьте 1 ст. л. сахара в центр миски. Снова начните взбивать уже на средней скорости; взбивайте 4–5 мин., чтобы масса стала гладкой и блестящей. Взбивать надо до твердых пиков.

Вылейте взбитые желтки во взбитые белки. И аккуратно, лопаточкой, движениями снизу вверх смешайте желтки с белками. Посыпьте массу половиной оставшегося сахара (40–45 г), и снова аккуратно перемешайте. Досыпьте остальной сахар и перемешайте.

Наберите в ложку 1/3 мучной смеси и всыпьте в яичную массу с сахаром. Перемешайте максимально аккуратною и повторите процедуру дважды.

Вылейте тесто в несмазанную форму, лопаточкой слегка разгладьте поверхность.

Выпекайте час, пока поверхность бисквита не станет золотистой. Не открывайте дверцу духовки первые 50 минут.

Готовый бисквит должен быть упругим на ощупь. Выньте бисквит из духовки и оставьте остывать.

Проведите ножом, освободив бисквит из формы. Классический бисквит очень хорошо хранится, что дает возможность приготовить его заранее. Плотно оберните полностью остывший бисквит пищевой пленкой и уберите в холодильник, где он может оставаться свежим в течение недели.

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