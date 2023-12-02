Потрясающий десерт: рецепт вкуснейшего Бостонского кремового торта

Это популярный американский торт, который придумал французский шеф-повар и который стал известен по всему миру.

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Бостонский пирог, или торт с бостонским кремом — это американский десерт, созданный французским шеф-поваром Анезином, когда он работал в известном отеле Parker House. Это символ столицы Массачусетса. Торт очень простой, состоит только из бисквитной основы, заварной начинки и покрытия из шоколадного ганаша (в некоторых вариантах также добавляется украшение из миндальных хлопьев). Вот и все. И торт получается очень вкусным. Рецептом поделились на сайте Misya.

Ингредиенты рассчитаны на 2 формы диаметром 20-22 см.

Бостонский кремовый торт

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки;

20 г кукурузного или картофельного крахмала;

220 г сливочного масла;

2-3 столовые ложки молока;

200 г сахара;

4 яйца;

1/2 пакетика разрыхлителя;

1 ч. л. ванильной эссенции;

1 щепотка соли.

Для крема:

250 мл молока;

2 яичных желтка;

20 г муки;

50 г сахара;

1 ч. л. ванильной эссенции.

Для покрытия:

130 г темного шоколада;

100 г свежих сливок;

1 стакан воды.

Для сиропа:

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. рома (по желанию);

1/2 лимона (цедра).

Сначала подготовьте основу: взбейте масло с сахаром до получения пенистой смеси.

Когда смесь хорошо взбита, добавляйте по одному яйцу и хорошо перемешивайте.

Постепенно добавьте просеянную муку, кукурузный крахмал и дрожжи и, наконец, добавьте ваниль.

Смажьте маслом и мукой две формы, разделите смесь пополам между двумя формами, выровняйте поверхности и готовьте 25–30 минут при температуре 170–180°C в предварительно разогретой духовке.

Вы также можете использовать одну форму с высокими бортиками диаметром 22 см и готовить все вместе при температуре 170°C в течение 40–45 минут, а после приготовления разрезать на 2 коржа.

После приготовления дайте бисквиту остыть.

Тем временем приготовьте крем: желтки взбейте с сахаром, затем добавьте муку.

Добавьте молоко, нагрев его, затем переложите в кастрюлю, в которой было молоко, и варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока не получите густой крем.

Поместите обратно в миску и дайте остыть, прикрывая пищевой пленкой.

Приготовьте сироп, доведя до кипения воду с сахаром, ромом и лимоном.

Положите первый корж на сервировочную тарелку, смажьте его небольшим количеством сиропа и покройте кремом, затем закройте вторым диском, предварительно слегка намочив сиропом и этот.

Дайте торту постоять в холодильнике минимум 30 минут.

Наконец приступаем к украшению: крупно нарезаем (или ломаем) шоколад, доводим почти до кипения сливки, заливаем ими шоколад и перемешиваем до его полного растворения.

Достаньте торт из холодильника, полейте ганашем, покрывая всю верхнюю поверхность и давая ему немного стечь по краям, затем снова поставьте торт в холодильник еще на 30 минут.

Торт с бостонским кремом готов, осталось только его только нарезать и подать.

Если вы хотите приготовить идеальный бисквит, воспользуйтесь нашими советами.