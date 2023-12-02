Потрясающий десерт: рецепт вкуснейшего Бостонского кремового торта
Это популярный американский торт, который придумал французский шеф-повар и который стал известен по всему миру.
Бостонский пирог, или торт с бостонским кремом — это американский десерт, созданный французским шеф-поваром Анезином, когда он работал в известном отеле Parker House. Это символ столицы Массачусетса. Торт очень простой, состоит только из бисквитной основы, заварной начинки и покрытия из шоколадного ганаша (в некоторых вариантах также добавляется украшение из миндальных хлопьев). Вот и все. И торт получается очень вкусным. Рецептом поделились на сайте Misya.
Ингредиенты рассчитаны на 2 формы диаметром 20-22 см.
Бостонский кремовый торт
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки;
- 20 г кукурузного или картофельного крахмала;
- 220 г сливочного масла;
- 2-3 столовые ложки молока;
- 200 г сахара;
- 4 яйца;
- 1/2 пакетика разрыхлителя;
- 1 ч. л. ванильной эссенции;
- 1 щепотка соли.
Для крема:
- 250 мл молока;
- 2 яичных желтка;
- 20 г муки;
- 50 г сахара;
- 1 ч. л. ванильной эссенции.
Для покрытия:
- 130 г темного шоколада;
- 100 г свежих сливок;
- 1 стакан воды.
Для сиропа:
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. рома (по желанию);
- 1/2 лимона (цедра).
Сначала подготовьте основу: взбейте масло с сахаром до получения пенистой смеси.
Когда смесь хорошо взбита, добавляйте по одному яйцу и хорошо перемешивайте.
Постепенно добавьте просеянную муку, кукурузный крахмал и дрожжи и, наконец, добавьте ваниль.
Смажьте маслом и мукой две формы, разделите смесь пополам между двумя формами, выровняйте поверхности и готовьте 25–30 минут при температуре 170–180°C в предварительно разогретой духовке.
Вы также можете использовать одну форму с высокими бортиками диаметром 22 см и готовить все вместе при температуре 170°C в течение 40–45 минут, а после приготовления разрезать на 2 коржа.
После приготовления дайте бисквиту остыть.
Тем временем приготовьте крем: желтки взбейте с сахаром, затем добавьте муку.
Добавьте молоко, нагрев его, затем переложите в кастрюлю, в которой было молоко, и варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока не получите густой крем.
Поместите обратно в миску и дайте остыть, прикрывая пищевой пленкой.
Приготовьте сироп, доведя до кипения воду с сахаром, ромом и лимоном.
Положите первый корж на сервировочную тарелку, смажьте его небольшим количеством сиропа и покройте кремом, затем закройте вторым диском, предварительно слегка намочив сиропом и этот.
Дайте торту постоять в холодильнике минимум 30 минут.
Наконец приступаем к украшению: крупно нарезаем (или ломаем) шоколад, доводим почти до кипения сливки, заливаем ими шоколад и перемешиваем до его полного растворения.
Достаньте торт из холодильника, полейте ганашем, покрывая всю верхнюю поверхность и давая ему немного стечь по краям, затем снова поставьте торт в холодильник еще на 30 минут.
Торт с бостонским кремом готов, осталось только его только нарезать и подать.
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