Приголомшливий десерт: рецепт дуже смачного Бостонського кремового торта

Це популярний американський торт, який придумав французький шеф-кухар і який став відомим у всьому світі.

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Бостонський пиріг, або торт із бостонським кремом — це американський десерт, створений французьким шеф-кухарем Анезіном, коли він працював у відомому готелі Parker House. Це символ столиці Массачусетса. Торт дуже простий, складається лише з бісквітної основи, заварної начинки та покриття з шоколадного ганашу (у деяких варіантах також додається прикраса з мигдальних пластівців). Ось і все. І торт виходить дуже смачним. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Інгредієнти розраховані на 2 форми діаметром 20-22 см.

Бостонський кремовий торт

Інгредієнти:

Для тіста:

200 г борошна;

20 г кукурудзяного або картопляного крохмалю;

220 г вершкового масла;

2-3 столові ложки молока;

200 г цукру;

4 яйця;

1/2 пакетика розпушувача;

1 ч. л. ванільної есенції;

1 щіпка солі.

Для крему:

250 мл молока;

2 яєчних жовтки;

20 г борошна;

50 г цукру;

1 ч. л. ванільної есенції.

Для покриття:

130 г темного шоколаду;

100 г свіжих вершків;

1 склянка води.

Для сиропу:

1 ст. л. цукру;

1 ст. л. рому (за бажанням);

1/2 лимона (цедра).

Спочатку підготуйте основу: збийте масло з цукром до отримання пінистої суміші.

Коли суміш добре збита, додавайте по одному яйцю і добре перемішуйте.

Поступово додайте просіяне борошно, кукурудзяний крохмаль і дріжджі і, нарешті, додайте ваніль.

Змастіть олією і борошном дві форми, розділіть суміш навпіл між двома формами, вирівняйте поверхні і готуйте 25-30 хвилин за температури 170-180°C у попередньо розігрітій духовці.

Ви також можете використовувати одну форму з високими бортиками діаметром 22 см і готувати все разом за температури 170°C протягом 40-45 хвилин, а після приготування розрізати на 2 коржі.

Після приготування дайте бісквіту охолонути.

Тим часом приготуйте крем: жовтки збийте з цукром, потім додайте борошно.

Додайте молоко, нагрівши його, потім перекладіть у каструлю, в якій було молоко, і варіть на слабкому вогні, постійно помішуючи, доки не отримаєте густий крем.

Помістіть назад у миску і дайте охолонути, прикриваючи харчовою плівкою.

Приготуйте сироп, довівши до кипіння воду з цукром, ромом і лимоном.

Покладіть перший корж на сервірувальну тарілку, змастіть його невеликою кількістю сиропу і покрийте кремом, потім закрийте другим коржем, попередньо злегка намочивши сиропом і цей.

Дайте торту постояти в холодильнику щонайменше 30 хвилин.

Нарешті приступаємо до прикрашання: крупно нарізаємо (або ламаємо) шоколад, доводимо майже до кипіння вершки, заливаємо ними шоколад і перемішуємо до його повного розчинення.

Дістаньте торт із холодильника, полийте ганашем, покриваючи всю верхню поверхню і даючи йому трохи стекти по краях, потім знову поставте торт у холодильник ще на 30 хвилин.

Торт із бостонським кремом готовий, залишилося тільки його тільки нарізати і подати.

Якщо ви хочете приготувати ідеальний бісквіт, скористайтеся нашими порадами.