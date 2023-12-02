Вкусные, сочные и воздушные: как приготовить идеальные чебуреки
Классические чебуреки готовятся с бараниной, но вы можете взять любой фарш на ваш вкус.
Чтобы чебуреки получились вкусными, следует соблюдать несколько правил. И тогда они получатся такими, как надо: тонкими, воздушными, с хрустящими краями и с сочной начинкой.
Рецептом поделилась украинская кулинарка Лилия Цвит.
Чебуреки
Ингредиенты:
Для жарки:
- масло растительное рафинированное – 500 мл.
Для теста:
- мука – 450 г;
- молоко – 247 г;
- соль – 5 г.
Для начинки:
- фарш — 500 г (из баранины, говядины, или смеси говядины и свинины);
- лук репчатый – 75 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, свежемолотый черный перец.
Лук мелко нарежьте, посолите и помните руками, чеснок измельчите. Смешайте фарш с луком, чесноком и черным перцем, перемешайте. Отставьте, пока готовите тесто.
Замесите тесто из всех указанных ингредиентов. Оно должно получится крепким и упругим. Накройте перевернутой миской и оставьте на полчаса.
Разделите тесто на порции примерно по 60 г, скатайте в шарики и дайте полежать 10 минут.
Раскатайте шарики в тонкие круги диаметром 12–15 см. На одну половину круга положите 50 г фарша. Смочите края круга водой, накройте фарш второй половиной и слегка прижмите его вокруг начинки, выпустив воздух. Пальцами хорошо обожмите тесто по краю.
Край теста прижмите вилкой.
В сотейник налейте масло и поставьте на небольшой огонь. Обжаривайте чебуреки в разогретом масле с обеих сторон по две штуки за раз. Готовые чебуреки кладите на блюдо, выстеленное бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
Помните, масло для обжарки чебуреков достаточно нагрелось, когда от опущенной в него сухой деревянной шпажки поднимаются мелкие пузырьки.
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