Вкусные, сочные и воздушные: как приготовить идеальные чебуреки

Классические чебуреки готовятся с бараниной, но вы можете взять любой фарш на ваш вкус.

Чтобы чебуреки получились вкусными, следует соблюдать несколько правил. И тогда они получатся такими, как надо: тонкими, воздушными, с хрустящими краями и с сочной начинкой.

Рецептом поделилась украинская кулинарка Лилия Цвит.

Чебуреки

Ингредиенты:

Для жарки:

масло растительное рафинированное – 500 мл.

Для теста:

мука – 450 г;

молоко – 247 г;

соль – 5 г.

Для начинки:

фарш — 500 г (из баранины, говядины, или смеси говядины и свинины);

лук репчатый – 75 г;

чеснок – 2 зубчика;

соль, свежемолотый черный перец.

Лук мелко нарежьте, посолите и помните руками, чеснок измельчите. Смешайте фарш с луком, чесноком и черным перцем, перемешайте. Отставьте, пока готовите тесто.

Замесите тесто из всех указанных ингредиентов. Оно должно получится крепким и упругим. Накройте перевернутой миской и оставьте на полчаса.

Разделите тесто на порции примерно по 60 г, скатайте в шарики и дайте полежать 10 минут.

Раскатайте шарики в тонкие круги диаметром 12–15 см. На одну половину круга положите 50 г фарша. Смочите края круга водой, накройте фарш второй половиной и слегка прижмите его вокруг начинки, выпустив воздух. Пальцами хорошо обожмите тесто по краю.

Край теста прижмите вилкой.

В сотейник налейте масло и поставьте на небольшой огонь. Обжаривайте чебуреки в разогретом масле с обеих сторон по две штуки за раз. Готовые чебуреки кладите на блюдо, выстеленное бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.

Помните, масло для обжарки чебуреков достаточно нагрелось, когда от опущенной в него сухой деревянной шпажки поднимаются мелкие пузырьки.

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