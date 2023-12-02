Ленивый бургер: как приготовить вкусную закуску

Рецептом этого бургера поделились в неофициальной книге по вселенной Гарри Поттера.

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Если вы любите вкусные бюргеры и книги и фильмы о Гарри Поттере, то есть блюдо, которое может соединить эти два мира. Рецептом поделился кулинарный блогер из Одессы, который пишет под ником BrahmanDen.

По его словам рецепт бургера был опубликован в неофициальной, но атмосферной книге по вселенной Гарри Поттера.

Весь смысл этого рецепта в том, что вместо привычной котлеты здесь подается фарш с соусом. Поэтому есть его надо осторожно.

Ленивый бургер

Ингредиенты на 4 порции:

500 г индюшиного фарша;

2 большие красные луковицы;

1 красный сладкий перец;

корнишоны, или маринованный огурец обычного размера;

10 г тростникового или обычного сахара;

100 мл кетчупа без дополнительных вкусов;

1 ст. л. яблочного или винного уксуса;

2 ст. л. сладкой горчицы;

черный перец и соль;

дополнительно: булки для бургеров, листья салата и дополнительные соленые или маринованные огурцы для сборки самого бургера.

Лук нарежьте мелкими кубиками. Еще один нарежьте еще мельче и отставьте в сторону.

В сковороде разогрейте немного растительного масла, добавьте лук и жарьте, пока он не станет полупрозрачным и едва начнет карамелизироваться. К луку добавьте фарш и обжарьте.

Добавьте нарезанные мелким кубиком сладкий перец и огурцы. Добавьте тот свежий лук, который вы отставляли в сторону. Все смешайте, и готовьте несколько минут на большом огне.

Добавьте кетчуп, горчицу, уксус, сахар, перец и соль. Все перемешайте и готовьте на среднем огне без крышки минут 20-30. В конце перемешиваем и попробуйте: фарш должен быть влажным и густым, но без лишней жидкости.

И собирайте свой ленивый бургер. Булки режем, немного поджариваем на сухой сковороде. Далее, как всегда: лист-другой салата, огурцы и нашу смесь, сверху булку. Готово.

Фарш можно взять как из индейки, так и смесь из свинины и говядины. Также можно добавить чили. И дополнить бургер можно ломтиками сыра. Тогда бургеры можно поставить в духовку, что сыр немножко расплавился.

Также вы можете приготовить мини-бургеры в стиле Мемфис.