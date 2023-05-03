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Мини-бургеры в стиле Мемфис: американская классика второй родины Элвиса Пресли

В штате Теннеси в мае проходит множество кулинарных фестивалей и одним из любимейших блюд на них являются эти мини-бургеры.

Да, город Мемфис стал не только творческой родиной короля рок-н-ролла и других известнейших музыкантов, но и подарил миру прекрасную кухню южан.

Фокус предлагает вам рецепт мини-бургеров, с сочным мясом, сыром, беконом, капустным салатом и сладким острым соусом. Они идеально подходят для вечеринок или просто для удовольствия. Почувствуйте себя в Мемфисе и не забудьте во время приготовления включить что-то из хитов Элвиса.

Мини-бургеры в стиле Мемфис

Ингридиенты:

450 г обезжиренной говядины;

2 столовые ложки мелко нарезанного красного лука;

4 ломтика сыра для бургеров (нарезанный сыр);

8 небольших булочек для бургеров, поджаренных;

4 ломтика бекона, приготовленных и разрезанных пополам;

120 г капустного салата;

120 мл кисло-сладкого соуса BBQ (на ваш вкус).

Для начала разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Смешайте мясо и лук.

Сформируйте из мяса с луком 8 небольших котлет.

Поджаривайте на гриле по 3 минуты с каждой стороны, пока не будут готовы (внутренняя температура 71 градус).

Положите сверху половиной ломтика сыра за минуту до окончания приготовления.

Положите котлету на булочку и сверху добавьте капустный салат.

Теперь осталось добавить бекон и соус BBQ.

Приятного аппетита!

После этого можно побаловать себя небольшим десертом, например, овсяным печеньем без выпечки, которое очень просто приготовить всего пять простых шагов.