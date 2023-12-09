Рецепт на праздники: как приготовить салат Мимоза с оригинальными ингредиентами
Этот праздничный салат готовят с яблоком и копченой рыбой.
Салат Мимоза – традиционный праздничный салат. Есть много рецептов этого популярного блюда. И разнообразить это архаичное блюдо можно оригинальными ингредиентами.
Кисло-сладкое яблоко гармонично сочетается с нежным вкусом горбуши горячего копчения и придает салату Мимоза приятный вкус. Рецептом поделились на сайте Gastronom.
Салат Мимоза с яблоком
Ингредиенты:
- рыба горячего копчения (горбуша) – 350 г;
- 6 яиц;
- 2 картофелины;
- кисло-сладкое яблоко;
- 1 луковица;
- майонез, соль.
Для приготовления салата Мимоза по этому рецепту сначала отварите картофель в мундире. Очистите, остудите и натрите на крупной терке.
Отварите яйца вкрутую. Не варите дольше 10 минут, иначе желтки покроются серым налетом. Разделите яйца на белки и желтки. Белки натрите на терке, желтки разомните вилкой. Ими мы будем украшать салат.
Лук мелко нарежьте. Можно натереть, но это сложнее.
Копченую рыбу для салата Мимоза разберите на кусочки и удалите все косточки.
Теперь выкладывайте салат слоями: сначала натертый картофель, потом половину измельченной рыбы, затем мелко нарезанный лук. Смажьте майонезом.
Следующий слой салата Мимоза — половина измельченных белков. Затем — оставшийся картофель. Далее — оставшаяся рыба.
Затем очистите яблоко от кожуры и натрите на терке прямо на слой рыбы, или нарежьте соломкой. Снова смажьте майонезом, добавьте слой оставшихся белков, снова добавьте майонез и посыпьте натертыми желтками. Для подачи к столу салат Мимоза с яблоком должен настояться в холодильнике хотя бы пару часов.
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