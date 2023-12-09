Сытный зимний ужин от Гордона Рамзи: говядина в пиве с горчичными клецками (видео)

Классическое британское блюдо в исполнении Гордона Рамзи, которое подают с домашними пышными клецками с горчицей, согреет вас морозным зимним вечером.

С наступлением холодных зимних ночей ничто не сравнится с блюдами сытной британской кухни. Тушеная говядина в пиве от известного шеф-повара с горчичными клецками – именно то, что нужно для уютного вечера в кругу семьи. Этим простым в приготовлении рецептом Гордон Рамзи поделился на своем youtube-канале.

Ингредиенты

Для рагу:

филе говядины, нарезанное кусками – 700 г;

эль или пиво – 500 мл;

говяжий бульон – 300 мл;

репчатый лук – 150 г;

морковь – 250 г;

чеснок – 4 зубчика;

томатная паста – 3 ч. л.;

мука пшеничная – 2 ст. л.;

тимьян – 4 веточки или 0,5 ч. л. сушеного;

лавровый лист – 3 шт.;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

любимая зелень – для подачи.

Для клецок:

зерновая горчица – 1 ст. л.

мука пшеничная – 125 г в тесто и еще немного на подпыл;

жир (говяжий или мелко нарезанное свиное сало) – 75 г;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

разрыхлитель – ¼ ч.л. по желанию.

Приготовление

Шаг 1

Разогрейте духовку до 150С. Говядину сложите в миску, посолите, поперчите, добавьте ложку муки и перемешайте.

Шаг 2

Подготовьте овощи. Возьмите мелкий лук, размером примерно как кусочки мяса. Если у вас лук крупнее, разрежьте его на несколько частей. Морковь очистите и тоже порежьте крупными кусками.

Шаг 3.

В форму для запекания налейте растительное масло, поставьте на средний огонь. В горячее масло выложите мясо и обжарьте со всех сторон.

Шаг 4

Добавьте морковь, лук, тимьян, лавровый лист, чеснок и перемешайте. Тушите на среднем огне 2-3 минуты.

Шаг 5

Влейте в форму поллитра пива, доведите до кипения и готовьте еще 2-3 минуты.

Шаг 6

Добавьте томатную пасту и говяжий бульон. Если у вас нет говяжьего бульона, вы можете использовать овощной бульон или простую воду.

Прикройте форму крышкой, оставив щелочку для выхода пара. Если у вашей формы нет крышки, накройте ее фольгой и сделайте деревянной шпажкой пару проколов для выхода пара. Это нужно для того, чтобы рагу не получилось слишком водянистым.

Шаг 7

Поставьте форму с мясом в духовку и готовьте два с половиной часа, пока говядина не станет нежной и очень мягкой.

Шаг 8

Замесите тесто на клецки. Смешайте в миске муку и говяжий жир, приправьте солью и перцем. Добавьте зерновую горчицу и немного теплой воды и замесите тесто руками. Если вы хотите, чтобы клецки получились более воздушными, добавьте четверть чайной ложки разрыхлителя. Без него клецки будут более плотной консистенции.

Если смесь получилась слишком жидкой – просто добавьте еще немного муки. Если слишком сухой – добавьте еще ложку воды.

Тесто должно получиться мягким и немного липким.

Шаг 9

Разделите тесто на 12 частей и скатайте шарики. Подпыляйте тесто мукой, чтобы с ним было легче работать.

Шаг 10

Достаньте рагу из духовки, увеличьте температуру до 180 градусов. Положите клецки в рагу и снова поставьте форму в духовку еще на 20–25 минут. Готовые клецки должны увеличиться в размере.

Шаг 11

Подавайте блюдо горячим, посыпав сверху любимой резаной зеленью.

Рецепты Гордона Рамзи: говядина в пиве с горчичными клецками

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