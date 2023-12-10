Тает во рту: рецепт изумительного торта "Норвежский"

Меренга, миндаль, нежный корж и заварной крем дают потрясающее сочетание вкусов.

Долгими зимними вечерами что может быть лучше, чем посиделки за чашкой чая или кофе с кусочком вкусного тортика? Если вы еще в поисках интересного рецепта десерта, предлагаем попробовать приготовить невероятный торт "Норвежский", рецептом которого поделилась блогер Юлия Козак. Его приготовление займет время, но результат того стоит"

Торт "Норвежский" (Verdens beste kake)

Ингредиенты:

Для коржа:

желтки – 5 шт;

мука – 150 гр;

сливочное масло – 150 гр;

сахарная пудра – 150 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

молоко – 5 ст. л.

Для меренги:

белки – 5 шт;

сахар – 180 гр;

соль – щепотка;

миндаль – 100 гр.

Для крема:

яйца – 2 шт;

мука – 50 гр;

сахар – 120 гр;

молоко – 500 мл;

сливки (33%-35%) – 200 мл;

сахарная пудра – 30 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить корж. Взять яйца комнатной температуры, аккуратно отделить белки от желтков.

В отдельную емкость выложить размягченное сливочное масло, добавить сахарную пудру и по одному добавлять желтки, взбивая миксером. Влить молоко комнатной температуры и хорошо все перемешать. Просеять муку и разрыхлитель, взбить немного миксером, чтобы все ингредиенты смешались.

Далее готовим меренгу. Для этого к белкам необходимо добавить соль и взбить миксером до появления пышной светлой пены. На этом этапе следует постепенно добавлять сахар, не прекращая взбивать до стойких пиков.

Миндаль нарезать достаточно большими кусками, на половинки или четвертинки.

Противень застелить пергаментом и выложить сначала тесто, равномерно распределяя. Далее – меренга. Посыпать ее измельченным миндалем. Отправить все в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Пока корж и меренга пекутся, готовим заварной крем. Для этого необходимо смешать яйца с сахаром, добавить немного муки и перемешать. Влить молоко комнатной температуры и снова перемешать, поставить все на маленький огонь в посуде с толстым дном. Как только масса закипит, варить еще несколько минут до загустения, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Накрыть крем пленкой в контакт и оставить его остывать до комнатной температуры.

Сливки предварительно охладить в морозильной камере и взбить миксером. Когда масса заметно увеличится в объеме, добавить сахарную пудру и сбивать еще несколько минут до стойких пиков. Добавить заварной крем в сливки, постоянно взбивая миксером.

Корж разрезаем на 2 или 4 части. Выложить одну его часть на блюдо и смазать кремом, равномерно распределяя его по поверхности, затем все повторить. Верхний корж покрыть кремом и посыпать миндалем. Вкуснейший торт в мире готов. Дайте ему пропитаться хотя бы несколько часов, и можно подавать на стол.

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