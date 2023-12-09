Рождественский Христопсомо: традиционный греческий хлеб (фото)

Греческий рождественский хлеб богато украшается, чтобы наступающий год был счастливым и урожайным. Оформление Христопсомо зависит от традиций региона и рода деятельности хозяина дома.

Христопсомо по традиции – это хлеб, который женщины в Греции пекут в Сочельник в честь Христа с особой тщательностью и терпением. Это благословенный хлеб рождественского стола, олицетворяющий жизнь хозяина дома и его семьи. Рецептом традиционной рождественской выпечки поделился греческий шеф-повар Тони Кавальерос.

Форма и украшение этого хлеба определяются местными обычаями и родом деятельности хозяина дома. Так скотоводы и пастухи украшают хлеб фигурками своих животных, а земледельцы – выкладывают из теста колоски и гроздья винограда. Кроме того, на Христопсомо изображается сам дом и все члены семьи.

Греческий Христопсомо - рождественский хлеб Фото: The Greek Chef

Ингредиенты

Для основного теста:

мука пшеничная – 1 кг;

яйцо куриное – 1 шт.;

сухие дрожжи – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

семена аниса – 1 ст. л.;

камедь – 1 ч.л. (безглютеновый заменитель клейковины, улучшает качество теста, добавлять по желанию);

пчелиный мед – 4 ст. л.;

оливковое масло – 0,5 стакана;

вода теплая – 2 стакана.

Тесто для оформления хлеба:

мука пшеничная – 0,5 кг;

соль – 0,5 ч. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

вода теплая – 1 стакан.

Украшения:

грецкий орех целый (в скорлупе) – 1 шт.;

миндаль целый (в скорлупе) – 8 шт.;

палочки гвоздики – число кратное четырем.

Глазурь:

мед – 1/3 стакана;

вода горячая – 2 ст.л.

Греческий Христопсомо - рождественский хлеб Фото: The Greek Chef

Приготовление

Шаг 1

Активируйте дрожжи. Для этого налейте в миску стакан теплой воды, добавьте столовую ложку сухих дрожжей и столовую ложку сахара и перемешайте. Прикройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 15 минут. За это время дрожжи "проснутся" и на поверхности воды появится пена

Шаг 2

Просейте муку вместе с камедью, если вы ее используете.

Шаг 3

В миску с дрожжами добавьте остальную воду, муку (оставьте примерно полстакана на подпыл), мед, корицу, и анис. Начните замешивать тесто, постепенно добавляя оливковое масло. Когда все масло вмешается, добавь соль и вымешивайте до гладкости теста.

В некоторых регионах Греции воду наполовину заменяют красным сухим вином. При таком способе приготовления тесто получается необычного оттенка и имеет интересный специфический запах. Скорее всего, он понравится тем, кто любит мясо приготовленное в вине.

Шаг 4

Выложите тесто на стол, подкатайте его в шар и смажьте поверхность оливковым маслом. Также смажьте миску и переложите туда тесто. Накройте миску пищевой пленкой, чтобы не заветривалось и поставьте в теплое место примерно на 2 часа. За это время тесто увеличится в объеме в два раза.

Шаг 5

Приготовьте бездрожжевое тесто для украшения. Смешайте теплую воду, соль, оливковое масло и муку. Замесите нелипкое тесто, скатайте его в шар, заверните в пленку и дайте отдохнуть полчаса.

Шаг 6

Поднявшееся хлебное тесто выложите на стол. Осторожно помесите его, чтобы выпустить лишний воздух, сформуйте шар. Поместите хлебную заготовку в круглую антипригарную форму. Если у вас обычная форма, смажьте ее оливковым маслом или смальцем. Накройте форму пленкой и оставьте подниматься на столе.

Шаг 7

Начните делать украшения из второго теста. Традиционно на хлеб выкладывается крест из теста, после чего каждая его четверть оформляется как отдельная сцена, либо делаются симметричные украшения.

Шаг 8

Когда все детали будут вырезаны и вылеплены, взбейте венчиком или вилкой яйцо с двумя столовыми ложками воды и смажьте хлебную заготовку. Разложите на поверхности заготовки все детали оформления.

В центр поместите грецкий орех, по периметру расположите миндаль и повтыкайте палочки гвоздики. Орехи символизируют богатство, достаток и хороший урожай в наступающем году.

Греческий Христопсомо - рождественский хлеб Фото: The Greek Chef

Шаг 9

Разогрейте духовку до 190℃. Выпекайте хлеб около 50 минут. Если верх начнет подгорать, накройте хлеб листом фольги.

Проверьте готовность хлеба, воткнув деревянную шпажку в центр – она должна выйти сухой.

Шаг 10

Смешайте мед и теплую воду для глазури и смажьте ею поверхность хлеба, как только достанете его из духовки. Вытащите хлеб из формы и остудите на решетке.

В день Рождества Христопсомо ставят в центр стола, а хозяин дома благословляет хлеб, ломает его руками на куски и раздает всем присутствующим. Это действие символизирует Святое Причастие и единство верующих.

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