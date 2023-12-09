Рождественский Христопсомо: традиционный греческий хлеб (фото)
Греческий рождественский хлеб богато украшается, чтобы наступающий год был счастливым и урожайным. Оформление Христопсомо зависит от традиций региона и рода деятельности хозяина дома.
Христопсомо по традиции – это хлеб, который женщины в Греции пекут в Сочельник в честь Христа с особой тщательностью и терпением. Это благословенный хлеб рождественского стола, олицетворяющий жизнь хозяина дома и его семьи. Рецептом традиционной рождественской выпечки поделился греческий шеф-повар Тони Кавальерос.
Форма и украшение этого хлеба определяются местными обычаями и родом деятельности хозяина дома. Так скотоводы и пастухи украшают хлеб фигурками своих животных, а земледельцы – выкладывают из теста колоски и гроздья винограда. Кроме того, на Христопсомо изображается сам дом и все члены семьи.
Ингредиенты
Для основного теста:
- мука пшеничная – 1 кг;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- сухие дрожжи – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- семена аниса – 1 ст. л.;
- камедь – 1 ч.л. (безглютеновый заменитель клейковины, улучшает качество теста, добавлять по желанию);
- пчелиный мед – 4 ст. л.;
- оливковое масло – 0,5 стакана;
- вода теплая – 2 стакана.
Тесто для оформления хлеба:
- мука пшеничная – 0,5 кг;
- соль – 0,5 ч. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- вода теплая – 1 стакан.
Украшения:
- грецкий орех целый (в скорлупе) – 1 шт.;
- миндаль целый (в скорлупе) – 8 шт.;
- палочки гвоздики – число кратное четырем.
Глазурь:
- мед – 1/3 стакана;
- вода горячая – 2 ст.л.
Приготовление
Шаг 1
Активируйте дрожжи. Для этого налейте в миску стакан теплой воды, добавьте столовую ложку сухих дрожжей и столовую ложку сахара и перемешайте. Прикройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 15 минут. За это время дрожжи "проснутся" и на поверхности воды появится пена
Шаг 2
Просейте муку вместе с камедью, если вы ее используете.
Шаг 3
В миску с дрожжами добавьте остальную воду, муку (оставьте примерно полстакана на подпыл), мед, корицу, и анис. Начните замешивать тесто, постепенно добавляя оливковое масло. Когда все масло вмешается, добавь соль и вымешивайте до гладкости теста.
В некоторых регионах Греции воду наполовину заменяют красным сухим вином. При таком способе приготовления тесто получается необычного оттенка и имеет интересный специфический запах. Скорее всего, он понравится тем, кто любит мясо приготовленное в вине.
Шаг 4
Выложите тесто на стол, подкатайте его в шар и смажьте поверхность оливковым маслом. Также смажьте миску и переложите туда тесто. Накройте миску пищевой пленкой, чтобы не заветривалось и поставьте в теплое место примерно на 2 часа. За это время тесто увеличится в объеме в два раза.
Шаг 5
Приготовьте бездрожжевое тесто для украшения. Смешайте теплую воду, соль, оливковое масло и муку. Замесите нелипкое тесто, скатайте его в шар, заверните в пленку и дайте отдохнуть полчаса.
Шаг 6
Поднявшееся хлебное тесто выложите на стол. Осторожно помесите его, чтобы выпустить лишний воздух, сформуйте шар. Поместите хлебную заготовку в круглую антипригарную форму. Если у вас обычная форма, смажьте ее оливковым маслом или смальцем. Накройте форму пленкой и оставьте подниматься на столе.
Шаг 7
Начните делать украшения из второго теста. Традиционно на хлеб выкладывается крест из теста, после чего каждая его четверть оформляется как отдельная сцена, либо делаются симметричные украшения.
Шаг 8
Когда все детали будут вырезаны и вылеплены, взбейте венчиком или вилкой яйцо с двумя столовыми ложками воды и смажьте хлебную заготовку. Разложите на поверхности заготовки все детали оформления.
В центр поместите грецкий орех, по периметру расположите миндаль и повтыкайте палочки гвоздики. Орехи символизируют богатство, достаток и хороший урожай в наступающем году.
Шаг 9
Разогрейте духовку до 190℃. Выпекайте хлеб около 50 минут. Если верх начнет подгорать, накройте хлеб листом фольги.
Проверьте готовность хлеба, воткнув деревянную шпажку в центр – она должна выйти сухой.
Шаг 10
Смешайте мед и теплую воду для глазури и смажьте ею поверхность хлеба, как только достанете его из духовки. Вытащите хлеб из формы и остудите на решетке.
В день Рождества Христопсомо ставят в центр стола, а хозяин дома благословляет хлеб, ломает его руками на куски и раздает всем присутствующим. Это действие символизирует Святое Причастие и единство верующих.
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