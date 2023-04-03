Много начинки и хрустящее тесто. Рецепт греческого пирога с зеленью и тестом фило

Тесто фило очень тонкое, при приготовлении становится хрустящим и подходит для приготовления вкуснейших пирогов.

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Если вы хотите попробовать что-то новенькое и очень вкусное, приготовьте греческий пирог со шпинатом и сыром, и с тестом фило. Этот пирог называется спанакопита (spanakopita) и является традиционным блюдом греческой кухни. Он состоит из слоев тонкого хрустящего теста фило, которые чередуются с сочной начинкой из шпината, сыра фета, зелени и специй. Этот пирог можно подавать, как горячим, так и холодным и Фокус расскажет, как его приготовить.

Пирог спанакопита с шпинатом и тестом фило

Ингредиенты:

тесто фило — 400 г;

шпинат свежий — 400 г;

сыр фета — 300 г;

лук зеленый — 1 большой пучок;

укроп свежий — 1 средний пучок;

два яйца;

щепотка мускатного ореха;

масло оливковое, соль.

Подготовьте все продукты. Зеленый лук и укроп мелко порежьте. Свежий шпинат переберите, помойте и мелко нарежьте.

В кастрюле закипятите воду и забросьте туда шпинат. Бланшируйте его буквально одну минуту и отбросьте на сито, чтобы полностью стекла вся вода.

Сыр фета хорошо раскрошите руками. В миске вилкой взбейте яйца со щепоткой соли и мускатным орехом. Шпинат выложите в миску, добавьте в него яйца. Выложите в миску фету. Все ингредиенты хорошо перемешайте. Начинка для пирога готова.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто фило достаньте из упаковки и разверните в пласт.

Выкладывайте листы теста в форму, или на противень, смазывая оливковым маслом. Когда выложите листа три, или четыре, выложите ровным слоем начинку. Накройте начинку двумя, или тремя листами теста, смазывая их маслом. Сверху можете посыпать кунжутом. Выпекайте пирог со шпинатом и сыром 40 минут. После разрежьте на порции.

Также вы можете приготовить такой пирог в виде улитки. Просто сворачивайте рулетики из теста фило с начинкой в рулетики и укладывайте в круглую форму. Лучше для каждого рулетика брать по два листа, чтобы они не порвались.

Когда начинка кончится, смажьте сверху пирог слегка взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

Из теста фило также можно приготовить очень вкусный яблочный пирог под названием "Вуаль невесты". Сочетание ароматной яблочной начинки и тонкого хрустящего теста, точно вас поразит.