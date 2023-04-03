Багато начинки та хрумке тісто. Рецепт грецького пирога із зеленню та тістом філо

Тісто філо дуже тонке, при приготуванні стає хрумким і підходить для приготування найсмачніших пирогів.

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Якщо ви хочете спробувати щось новеньке та дуже смачне, приготуйте грецький пиріг зі шпинатом та сиром, та з тістом філо. Цей пиріг називається спанакопіта (spanakopita) і є традиційною стравою грецької кухні. Він складається з шарів тонкого хрусткого тіста філо, які чергуються із соковитою начинкою зі шпинату, сиру фета, зелені та спецій. Цей пиріг можна подавати, як гарячим, і холодним і Фокус розповість, як його приготувати.

Пиріг спанакопита зі шпинатом та тістом філо

Інгредієнти:

тісто філо — 400 г;

шпинат свіжий — 400 г;

сир фета — 300 г;

цибуля зелена — 1 великий пучок;

кріп свіжий — 1 середній пучок;

два яйця;

щіпка мускатного горіха;

олія оливкова, сіль.

Підготуйте усі продукти. Зелену цибулю та кріп дрібно поріжте. Свіжий шпинат переберіть, помийте і дрібно наріжте.

У каструлі закип'ятіть воду та закиньте туди шпинат. Бланшуйте його буквально одну хвилину і відкиньте на сито, щоб повністю стекла вся вода.

Сир фета добре розкришіть руками. У мисці виделкою збийте яйця з щіпкою солі та мускатним горіхом. Шпинат викладіть у миску, додайте до нього яйця. Викладіть у миску фету. Усі інгредієнти добре перемішайте. Начинка для пирога готова.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Тісто філо дістаньте з упаковки та розгорніть у пласт.

Викладайте листи тіста у форму, або на лист, змащуючи оливковою олією. Коли викладете три або чотири листи, викладіть рівним шаром начинку. Накрийте начинку двома або трьома листками тіста, змащуючи їх маслом. Зверху можете посипати кунжутом. Випікайте пиріг зі шпинатом та сиром 40 хвилин. Після цього розріжте на порції.

Також ви можете приготувати такий пиріг у вигляді равлика. Просто згортайте звиванець з тіста філо з начинкою в рулетики та укладайте у круглу форму. Краще для кожного рулетика брати по два листа тіста, щоб вони не порвалися.

Коли начинка скінчиться, змастіть пиріг злегка збитим яйцем і посипте кунжутом.

З|із| тіста філо також можна приготувати дуже смачний яблучний пиріг під назвою "Вуаль нареченої". Поєднання ароматної яблучної начинки та тонкого хрусткого тіста точно вас вразить.