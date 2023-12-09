Рождество по-итальянски: рецепт традиционного праздничного лакомства Панфорте (фото)

Испеките панфорте хотя бы за две недели до Рождества или Нового года, чтобы удивить всех гостей за праздничным столом этой вкуснейшей выпечкой.

Итальянский рождественский пирог Панфорте скорее похож на большую конфету с орехами и сухофруктами или мягкие козинаки. Но его все же называют пирогом, потому что в его составе все же присутствует немного муки и технология приготовления включает этап выпечки в духовке. С итальянского языка название Panforte переводится как "крепкий хлеб", что подчеркивает его плотную текстуру и сытность. Говорят, что в Италии столько же рецептов панфорте, столько хозяек его пекут. Одним из них поделился сайт Shef Donna.

В состав Панфорте, который еще называют сиенским пирогом, входит большое количество специй, орехов и сухофруктов. При этом готовится он очень просто. Вам понадобится всего полчаса на подготовку, а остальную работу сделает за вас духовка. Кроме того, панфорте может храниться не меньше полугода и с каждым днем становится только вкуснее.

Ингредиенты

фундук – 1 стакан;

миндаль – 3 стакана;

апельсиновые цукаты – 2 стакана;

инжир – 1 стакан;

курага – 1 стакан;

сахар – 2 стакана;

мед – 1,5 стакана;

масло сливочное – 120 г;

мука – 1 стакан;

какао порошок – 3 ст.л.;

корица – 1 ч. л.;

гвоздика – 0,5 ч.л.;

молотый душистый перец – ¼ ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

сахарная пудра – для посыпки.

Приготовление

Шаг 1

Инжир, курагу и цукаты порежьте небольшими кубиками.

Шаг 2

Миндаль залейте кипятком, дайте остыть и снимите кожицу. Слегка подсушите орехи на сковороде.

Шаг 3

Обжарьте на сухой сковороде фундук, постоянно помешивая, чтобы с него слезла кожица.

Шаг 4

Смешайте орехи, цукаты и сухофрукты.

Шаг 5

Просейте в миску муку, какао, специи и добавьте к орехам и сухофруктам. Все хорошо перемешайте.

Шаг 6

В посуде с толстым дном смешайте сахар, мед, масло и соль. Нагрейте смесь на минимальном огне, чтобы мед и сахар растворились. Снимите с огня, добавьте смесь орехов и сухофруктов с мукой и специями и хорошо перемешайте.

Шаг 7

Выложите это своеобразное тесто в форму для выпечки и разровняйте лопаткой.

Шаг 8

Разогрейте духовку до 170°C. Поставьте форму в духовку и дождитесь, когда смесь в форме закипит. Теперь засекайте время – после закипания Панфорте нужно печь не более 10 минут, чтобы не получился жженый сахар.

Шаг 9

Достаньте пирог из духовки и остудите на решетке не вынимая из формы.

Шаг 10

Полностью остывший пирог переложите на пергамент, щедро посыпьте сахарной пудрой и заверните.

Шаг 11

Храните Панфорте при комнатной температуре в темном месте, завернутый в несколько слоев пергамента. Перед подачей нарежьте его порционными брусочками или кубиками.

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