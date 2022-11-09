Без сахара. Простой рецепт шоколадных конфет "Метеорит"

Любители шоколадных конфет "Метеорит" теперь могут приготовить их дома.

Related video

Шоколадно-ореховые конфеты "Метеорит" были дефицитом и деликатесом во времена СССР. Сейчас их можно приобрести в любом супермаркете, а можно приготовить и самому.

Круглые конфетки, напоминающие по вкусу конфеты грильяж, даже можно сделать более современными на вкус, убрав из рецепта сахар.

В составе рецепта – минимум ингредиентов, а готовить их очень просто.

Рецепт шоколадных конфет опубликовала фудблогер Диана Загарюк на своей странице в Instagram.

Шоколадные конфеты ''Метеорит''

Ингредиенты:

Орехи – 100 гр. (любые, какие любите. Например грецкие);

Песочное печенье – 200 гр.;

Семечки подсолнуха чищеные – 100 гр.;

Сахарная пудра – 5 ст. л. (можно не брать, если не хотите, чтобы конфеты были слишком сладкими);

Мед – 2 ст. л.;

Сливочное масло – 80 гр.;

Ингредиенты для глазури:

Две плитки черного шоколада;

Масло растительное – 1 ст. л.

Орехи обжарить на сковороде в течение нескольких минут, а потом измельчить в блендере, или ножом. Также измельчить печенье. Далее следует растопить мед, масло и сахарную пудру на водяной бане.

Смешать сладкую массу с печеньем и орехами. Из полученной массы сформировать круглые конфетки, выложить их на пергамент и поставить в холодильник, пока не застынут.

Далее следует приступить к приготовлению глазури. Для этого нужно растопить шоколад и растительное масло на водяной бане. И покрыть конфетки глазурью, окуная их в шоколадную массу, или поливая их сверху. Первый способ, конечно, более экономный.

Готовые конфеты снова поставить в холодильник, пока глазурь не застынет.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как приготовить домашние конфеты из сухофруктов и орехов.