Без цукру. Простий рецепт шоколадних цукерок "Метеорит"

Любителі шоколадних цукерок "Метеорит" тепер можуть приготувати їх вдома.

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Шоколадно-горіхові цукерки "Метеорит" були дефіцитом і делікатесом за часів СРСР. Нині їх можна придбати у будь-якому супермаркеті, а можна приготувати й самому.

Круглі цукерки, що нагадують на смак цукерки грильяж, навіть можна зробити більш сучасними на смак, прибравши з рецепту цукор.

У складі рецепту — мінімум інгредієнтів, а готувати їх дуже просто.

Рецепт шоколадних цукерок опублікувала фудблогерка Діана Загарюк на своїй сторінці в Instagram.

Шоколадні цукерки ''Метеорит''

Інгредієнти:

горіхи — 100 г (будь-які, які любите. Наприклад грецькі);

пісочне печиво — 200 г;

насіння соняшника чищене — 100 г;

цукрова пудра — 5 ст. л. (можна не брати, якщо не хочете, щоб цукерки були надто солодкими);

мед — 2 ст. л.;

вершкове масло — 80 г;

Інгредієнти для глазурі:

дві плитки чорного шоколаду;

олія — 1 ст. л.

Горіхи обсмажити на сковороді протягом декількох хвилин, а потім подрібнити у блендері або ножем. Також подрібнити печиво. Далі варто розтопити мед, олію та цукрову пудру на водяній бані.

Змішати солодку масу з печивом і горіхами. З отриманої маси сформувати круглі цукерки, викласти на пергамент і поставити в холодильник, поки не охолонуть.

Далі варто почати приготування глазурі. Для цього потрібно розтопити шоколад та олію на водяній бані. І покрити цукерки глазур'ю, занурюючи їх у шоколадну масу, або поливаючи їх зверху. Перший спосіб, звичайно, економніший.

Готові цукерки знову поставити в холодильник, поки глазур не застигне.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як приготувати домашні цукерки із сухофруктів і горіхів.