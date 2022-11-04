Солодко та корисно. Топ-6 рецептів приготування домашніх цукерок

Смачні та корисні солодощі можна приготувати в домашніх умовах з простих та доступних інгредієнтів.

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Здавалося, що цукерки — це щось смачне, проте шкідливе. Сьогодні ми розвіємо міф про улюблені солодощі дитинства та навчимося готувати корисні цукерки із сухофруктів.

Магазинні цукерки хоч і смачні, містять у собі багато трансжирів, ароматизаторів та консервантів. Користі від них практично ніякої, а після вживання викликають залежність та спричиняють збільшення ваги.

В основі наших домашніх цукерок будуть курага, родзинки, чорнослив, інжир, фініки та інші улюблені сухофрукти. Не забудемо ми і про горіхи.

Сухофрукти — це натуральні солодощі, що містять багато корисних речовин і мікроелементів, лікують серце та судини. А горіхи, кокосова стружка, кукурудзяна крихта, кунжут, льон або мак нададуть їм привабливого вигляду.

Для приготування цукерок вам знадобиться блендер або м'ясорубка для подрібнення твердих інгредієнтів.

Загальна технологія приготування:

Ретельно промити сухофрукти, що позбутися залишків обробки. Видалити кісточки із сухофруктів. Подрібнити горіхи. За бажанням можна подрібнити і сухофрукти. Сухофрукти та горіхи пропустити через м'ясорубку або подрібнити у блендері. За необхідності додати меду із горіхами, соку лимона тощо. Сформувати цукерки та обваляти їх у насінні або стружці кокоса. Поставити в холодильник до застигання.

Рецепт 1

Інгредієнти: по 70-80 г фініків, чорносливу, родзинок і кураги, 50 г будь-яких горіхів, 50 г вівсяних пластівців, 4-5 ст. ложок кокосової стружки, какао-порошку або мигдальної стружки, 1 ст. ложка соку лимона.

Для початку потрібно подрібнити вівсяні пластівці і кокосову стружку, додати горіхи. Сухофрукти пропустити через через м'ясорубку чи блендер. Усе змішати. Має утворитися однорідна маса.

Додати сік лимона, перемішати, сформувати цукерки. Усередину можна покласти по горішку (наприклад, фундук). Зверху обваляти в какао-порошку, кокосовій або мигдальній стружці.

Фото: Getty Images

Рецепт 2

Інгредієнти: по жмені улюблених сухофруктів, фініки, інжир, курага, родзинки, чорнослив, 1/2 склянки волоських горіхів, трохи подрібнених кукурудзяних пластівців.

Для початку ріжемо сухофрукти та горіхи, пропускаємо їх через м'ясорубку чи блендер. Добре мішаємо та формуємо з них цукерки. Обвалюємо в кукурудзяних пластівцях.

Рецепт 3

Інгредієнти: жменя улюблених сухофруктів, 0,5 банана, 1/4 склянки горіхів, 3 ст. ложки вівсяних пластівців, 1 ст. ложка льону.

Дрібнимо сухофрукти, вівсяні пластівці, горіхи та насіння. Банан потрібно гарно розтовкти. Усе це добре змішуємо. Робимо цукерки-кульки та обвалюємо їх у горіхах та кокосовій стружці.

Рецепт 4

Інгредієнти: по 100 г сухофруктів (чорносливу, фініків, кураги) і горіхів (мигдаль та волоський), 3 ст. ложки меду, 1 ч. ложка соку лимона, кокосова стружка.

Починаємо з того, що пропускаємо через м'ясорубку чи блендер сухофрукти та горіхи. До суміші додаємо мед та сік лимона. Перемішуємо все та робимо з маси цукерки, які згодом треба обваляти у кокосовій стружці.

Фото: Getty Images

Рецепт 5

Інгредієнти: по 40 г кураги та чорносливу, 15 г пшеничних висівок, по 10 г кукурудзяних пластівців і хлібців, 1 ч. ложка меду.

Для початку потрібно подрібнити пластівці, хлібці та висівки. Пропускаємо сухофрукти через блендер чи м'ясорубку. Усе змішуємо та додаємо мед. Робимо кульки та обвалюємо їх у суміші пластівців та хлібців.

Рецепт 6

Інгредієнти: по 200-250 г родзинок, кураги та чорносливу, 200 г соняшникового насіння, 100 г кокосової стружки, скибочка лимона.

У блендері чи м'ясорубці дрібнимо сухофрукти та насіння. До суміші додаємо сік лимона та 50 г кокосової стружки.

Усе перемішуємо та робимо цукерки, які згодом потрібно обваляти у стружці кокоса, що залишилася.

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